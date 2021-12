En la recta final de su mandato, el presidente Iván Duque tendrá que garantizar desde el Gobierno Nacional el andamiaje electoral para la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Para tal proceso dijo que se apegará a la ley y que, así como en situaciones similares que ha presenciado como mandatario, la revocatoria estará marcada por la transparencia y efectividad en las labores que correspondan.

A cerca de ocho meses de terminar su gobierno, el presidente Duque también habló de los golpes a la delincuencia como la captura de alias Otoniel, la situación que vive el país por cuenta de la covid y la variante ómicron, la famosa ley de Seguridad Ciudadana y los demás retos que tiene todo su gabinete antes de entregar el poder en agosto de 2022.

¿Cuáles son para usted las prioridades en este año que comienza?

Creo que seguimos con varios objetivos. Primero, sigue avanzando la vacunación masiva en el país. Esto no puede parar. Y también, en el año 2022, tener la primera producción de vacunas nuevamente en Colombia. Además, que siga la reactivación económica, que sigamos manteniendo buenos niveles de crecimiento, que tengamos una recuperación del empleo totalmente prepandémica (ya estamos muy cerca), que podamos seguir dinamizando nuevos sectores.

Algo que también es muy importante en ese frente: seguir profundizando la agenda social, ingreso solidario, el programa de devolución del IVA, la educación universitaria técnica y tecnológica pública gratuita, el estímulo a la generación de empleo. Y yo diría que los dos últimos grandes frentes son seguir profundizando Compromiso por Colombia, entregar 15 vías de cuarta generación en el primer semestre del año.

El próximo año será de elecciones y de revocatoria al alcalde Quintero, ¿cómo garantizar que esos procesos transcurran en calma, con tanta polarización que hay?

A mí ya me han tocado varias elecciones. Me tocó la de la Consulta Anticorrupción, y salió bien. Las elecciones locales del 2019 también salieron bien. Nos tocaron las elecciones de los Consejos de Juventud, y salieron bien. Trabajaremos para que el Plan Democracia les dé la garantía a todos los ciudadanos de expresarse libre y tranquilamente en las urnas.

Y en lo que corresponde a los proceso de revocatoria, es que los procesos de revocatoria están en la Constitución y están en la ley, y si se surten los trámites se deben adelantar. ¿Qué se tiene que hacer por parte del Gobierno nacional? Garantizar que todo el andamiaje que apoya la labor de la organización electoral funcione de manera transparente y efectiva y que la organización electoral haga su trabajo. Así es como se ha hecho siempre y así es como lo tenemos que garantizar en el año 2022.

¿Y teme que este cuarto pico de covid-19 eche un poco atrás el esfuerzo de reactivación? En Europa, ha implicado restricciones, cierres...

Fíjese que empezamos 2021 con unos picos muy duros en enero y febrero, inclusive una buena parte de marzo y después, cuando empezaron las aglomeraciones detonadas por muchas de las marchas, aún más, pero ni siquiera esa situación, que fue la más crítica que nosotros vivimos, afectó el proceso de reactivación de nuestro país. Es más, si no hubiéramos tenido los bloqueos esta economía hubiera crecido al año al 12%.

En esta línea de covid, ¿qué nos impide llegar a un nivel más alto de vacunación?

Vacunas hay de sobra. Nosotros decidimos llegar al 80 % de nuestra población vacunada lo más rápido posible y vamos en esa dirección. En segundas dosis, veníamos avanzando con muy buena velocidad, pero nos dimos cuenta de que estaban llegando a unidades de cuidado intensivo personas mayores de 50 años que ya tenían dos dosis, pero que habían pasado más de 6 meses, entonces decidimos acelerar la dosis de refuerzo.

Lo que nosotros esperamos es seguir avanzando hacia estos indicadores, pero hoy el problema no es de vacunas, hoy el reto es de brazos, que realmente la ciudadanía sea consciente de que tiene que cumplir sus citas para la segunda dosis, que vacunarse es para protegerse y para proteger a los demás, que siendo gratuita, segura y masiva no hay ninguna razón para no vacunarse.

¿Y ve necesario ser más estricto con quienes se están negando a vacunar?

Yo creo que va a ser necesario si no se avanza. ¿En qué sentido?, en que la ciudadanía hoy tiene que ser consciente de que no podemos jugar con la vida de otras personas. Vacunarse, tener sus dosis de refuerzo, es necesario para poder tener una interacción segura.

Hoy, por ejemplo, frente a ómicron, hemos visto que han aumentado los casos con mayor velocidad en el mundo, porque es mucho más transmisible, crece más rápido, pero también nos hemos dado cuenta que hasta ahora se ha visto menor intensidad en hospitalización y menores casos de fatalidad. ¿Eso qué demuestra? Que la vacunación está protegiendo a la sociedad frente a embestidas de nuevas variables. Entonces aquí hay que entender que vacunarse es un deber moral, es un deber ético y es algo que tenemos que cumplir todos los ciudadanos.

Hay una preocupación por la seguridad ciudadana. La gente se queja de robos en las calles...

Nosotros siempre tenemos que ser capaces de conciliar percepción con resultados. A veces hay mejores resultados que percepción. Mire en el caso de Bogotá, por ejemplo, la ciudad va a recibir en este Gobierno el mayor aumento de pie de fuerza que haya recibido de cualquier otro. Nosotros vamos a dejar casi 22.000 efectivos en la ciudad y vamos a aumentar casi 4.000 policías en la ciudad.

También tenemos que hacer algo mucho más pedagógico entre todos en el tema de riñas, esas riñas que se presentan los fines de semana.

¿Cree que la ley de seguridad que se aprobó en el Congreso contribuirá a eso?

Sin lugar a dudas. Es que lo que ha habido es desinformación. Por ejemplo, se aumentan las penas para el asesinato de un servidor público, llámese policía o cualquier otro servidor, pero se aumentan también las penas al que mate un periodista, o al que mate a un líder social, eso no lo dicen los que cuestionan ese artículo.

Es una ley que responde a muchos de los clamores y necesidades que el país tiene. Hay quienes dicen que ahí se está castigando la protesta social. Falso. La protesta social pacífica es un derecho constitucional, ahí lo que se está sancionando con severidad es el vandalismo. Una cosa es la protesta social y otra muy distinta es incendiar buses o destruir infraestructura pública o limitarle los derechos a terceros. Yo creo que es una ley que es efectiva, que es necesaria y que responde al clamor ciudadano.