El Presidente señaló en el Congreso Nacional Arrocero “algunos decían que la ley de crecimiento económico iba a afectar a la clase media. Eso no es cierto. Ahí no se le está aumentando ningún impuesto a la clase media colombiana. El mejor espejo es la ley que está vigente, donde se aumentaron los tributos a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los 40 millones de pesos”.

El mandatario agregó que lo que busca el Gobierno es corregir el problema de la tasa efectiva de tributación para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Negó que esta medida pretenda favorecer a las personas con mayores ingresos.

Así mismo, indicó que muchos de los que pretenden generar agitación y catapultar intereses políticos utilizan este argumento, pero enfatizó que los microempresarios no son ricos, ni los pequeños o los medianos. Dijo que son ellos los generadores de empleo y mueven la economía.

“La conversación nacional es para que hagamos construcciones colectivas, no imposiciones porque con imposiciones y ultimátums no se construye democracia, todo lo contrario, se desafía la democracia. Yo soy presidente de todos los colombianos, de los que marchan y de los que no marchan, de los que se expresan en las calles y de los que se expresan en las urnas, donde además nos dieron un mandato para sacar adelante una agenda de gobierno que queremos cumplir todos los días”, añadió el jefe de Estado.

El pronunciamiento lo hizo el presidente luego de que este jueves el Comité del Paro y Gobierno no llegaran a un acuerdo para levantar las protestas que se vienen adelantando en el país desde el pasado 21 de noviembre.