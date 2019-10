Duque no está interesado en reactivar la reelección en Colombia: Cancillería

Tras conocerse que el Gobierno elevó una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar si la reelección presidencial indefinida va en contra de los convenios internacionales, la Cancillería aclaró que la intención del presidente de la República, Iván Duque, no es reactivar esta posibilidad en Colombia, prohibida desde hace algunos años.

“La reelección presidencial se encuentra prohibida en Colombia y el gobierno no tiene interés alguno en que dicha figura sea restablecida dentro del ordenamiento jurídico nacional. Siendo así, las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto”, dice el texto de la consulta a la CIDH.

De acuerdo con la Cancillería, la solicitud de opinión consultiva ante la CIDH se plantea en un contexto en el que las democracias de las Américas enfrentan serios desafíos, debido a que muchos de los gobiernos actuales fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa, pero que han transgredido los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos que constituyen el fundamento del equilibrio de poderes.