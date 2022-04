Duque habló ante la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU en Nueva York, en la cual hizo un reconocimiento a la labor que ha cumplido la Misión de Verificación, en cabeza de Carlos Ruiz Massieu. “Debo agradecer a Carlos Ruiz Massieu, a la Misión de Observación y, personalmente, quiero agradecerle al Secretario de la ONU, António Guterres, porque el trabajo realizado por la Misión ha sido extraordinario. Es un trabajo independiente. Y, sí, tenemos diferencias, pero, sobre todo, tenemos es coincidencias”. El mandatario se reunió además con el secretario de la ONU.

Recordó que “desde el primer día de mi administración, yo le solicité al Secretario General que conservara la Misión a lo largo de nuestro Gobierno, y lo he hecho... Hoy les solicito que la Misión siga en Colombia hasta que hayan terminado los 12 años de la implementación, que es lo que está previsto en el Acuerdo”.

Por otra parte también habló sobre cómo debe ser el informe final de la Comisión de la Verdad, “queremos una verdad genuina y no una verdad ideológica ni una verdad política, ni tampoco una verdad sesgada, sino una verdad que se base en hechos, indiscutible y que, también, se basa de que tiene que contribuir a unir a la sociedad y no dividirla, para construir y no destruir. Esas son las expectativas que tenemos”.

Para Duque “esa contribución a la verdad es importantísima y va a impactar la forma como se elabore el informe de la Comisión de la Verdad, a publicarse en junio”.

Consideró que para llegar a la verdad, justicia, reparación y no repetición, hay varios retos, entre ellos, la expectativa por conocer los resultados de cuatro macrocasos de el reclutamiento de menores, todos los ataques y la violación a los derechos de la mujer y que los más altos responsables de estos crímenes de lesa humanidad expliquen su relación con el narcotráfico.

Planteó que es necesario se reconozcan todos los crímenes contra la Fuerza Pública e indicó que durante 50 años, unos 400 mil miembros de la Fuerza Pública “han sufrido los crímenes más horrendos que podamos imaginar'.

“La Fuerza Pública sabe con certeza que su responsabilidad es la de proteger la honra, vida y bienes, derechos y privilegios de todos los colombianos en todo el territorio nacional y hacerlo con claro apego a la ley”, manifestó.