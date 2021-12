Sin mencionar al alcalde, que estuvo presente en el recinto pero no apareció en la mesa principal, reprochó la incertidumbre reciente que se ciñó sobre la continuidad de las obras del proyecto y le sugirió al gerente de EPM revisar la eventual salida del BID.

Estos fueron algunos dardos que lanzó el presidente durante sus 11 minutos de intervención:

“Fue un siniestro”: Duque reiteró que lo ocurrido en la megaobra fue un siniestro y, como tal, debía atenderse bajo los esquemas del aseguramiento. “Este proceso de activación del proceso de aseguramiento le pone fin a disputas y pendencias innecesarias que podían llevar a la parálisis del proyecto y a la afectación estructural no solo de las finanzas de EPM y de Medellín, sino también de la soberanía energética del país”, dijo el mandatario.

Confirmó que tuvo conversaciones con los directivos de Mapfre por el interés nacional en la megaobra, su importancia para la soberanía energética y la necesidad de culminarla a tiempo para que no existieran riesgos sobrevinientes en las comunidades aguas abajo. “Le expresé al consejero delegado que adelantar este pago era una prioridad y un mensaje de confianza a todo el mercado asegurador. Agradezco la respuesta que me dio el viernes pasado y que se materializa una semana después”.

Renovación del constructor: El presidente fue perentorio en su llamado: “Ahora no existe razón, motivo o excusa para alterar el curso de los contratos de construcción, interventoría y gestión estructural para que tengamos las turbinas operando en los tiempos previstos para garantizar la oferta en firme de energía”.

El presidente dijo que EPM tiene la responsabilidad de cumplir con la oferta en firme, porque de no hacerlo, la penalidad y sanción “podría haberle generado un afectación estructural en la caja. También se están salvando las finanzas de una empresa emblemática del país”.

La salida del BID: Mirando al gerente Jorge Carrillo, Duque le dijo: “Dada esta situación (el pago del seguro), sería sugerible que se haga una revisión sobre la eventual salida del BID. Insisto en que su presencia en este proyecto es un sello de garantía contractual, ambiental y social. La participación del mercado asegurador y reasegurador tuvo como un aliciente de confianza, la presencia del BID por sus normas de contratación y seguimiento, sus protocolos ambientales, por eso es recomendable que se mantenga. Es una decisión entre la empresa y el Banco, pero hago ese llamado porque esa prenda de garantía no debe perderse”.

“Prisionero de pequeñeces”: En otro llamado al gerente de EPM, el presidente añadió: “es importante que no se generen traumatismos para la continuidad de la obra, que se den esas certezas, y que no se permita el albur sobre quienes ejecutarán la finalización de la misma, sin menoscabo en que todas las partes tendrán las distintas instancias para saldar sus disputas. El mensaje debe ser de país. Este tipo de proyectos no están para caer prisioneros de las pequeñeces y muchas veces situaciones que terminan agravando su curso. Se trata de pensar en grande”.