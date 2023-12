Duro reclamo de la senadora santandereana Gloria Flórez al canciller Leyva en pleno debate: “machista”

Como respuesta a dichos cuestionamientos, el canciller Leyva se despachó contra la senadora Flórez, asegurando que ella no había leído las resoluciones expedidas por la entidad.

“Les pido que la próxima vez se hayan leído juiciosamente esa resolución, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido (...) Me lleva a pensar que ustedes no han leído las resoluciones, pero como esto continúa hágame el favor y se pone a leer ”, dijo el canciller a la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez.

Ante que Leyva continuara con su intervención, la senadora Flórez pidió respeto hacia ella y las mujeres que se encontraban en el recinto.

"Discúlpeme canciller, pero yo también exijo respeto. Usted me está acusando que no estoy informada, pero yo he hecho el ejercicio por tener información, si ustedes entregan otra información es un problema de la Cancillería. El debate de control político no es al Senado, es a la Cancillería", sostuvo la senadora.

Y agregó: "parte del machismo está en que le responde la mujer diciendo que no está documentada, por favor respeto a las mujeres".

Para los miembros de la Comisión Segunda las respuestas del Canciller no fueron claras en medio de tanta polémica y tras la salida de Martha Lucía Zamora, quien fue la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.