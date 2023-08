La noticia fue confirmada por su esposa, quien respondió a El País sobre el estado de salud del estratega.

Según la información que se ha podido conocer, todo fue a causa de un infarto, como también lo dio a conocer el periodista deportivo de este diario, Juan Carlos Pamo. Lara se encuentra en observacion médica permanente.

No cabe dudas que el nombre de Eduardo Lara es uno de los más importantes en el fútbol colombiano. El estratega se ha sabido ganar un puesto dentro del selecto grupo en técnicos que han dirigido la Selección Nacional. Incluso, sus procesos, aún hoy, son recordados.

Lara es un vallecaucano de 63 años. Su camino en el fútbol tiene una gran trayectoria, la cual comenzó en la primera B de Colombia. Allí, Lara dirigió al Expreso Palmira y al Deportes Quindío. Con este último logró el título en esa división, lo cual lo llevó a ser tenido en cuenta por las directivas de la Selección Colombia.

Su camino por la ‘tricolor’ empezó en el año 2002. El primer reto fue asumir la sub 17, pero con el pasar del tiempo también se hizo cargo de la sub 15 y la sub 20. De hecho, en ese proceso, Lara tuvo bajo su cargo a jugadores que marcaron un antes y un después en la historia del balompié nacional, como es el caso de James Rodríguez o Radamel Falcao García.

Sin duda alguna, uno de los momentos más sublimes, por lo que es recordado el estratega, es el gran desempeño que realizó la Selección Colombia sub 20 en el Sudamericano del 2005 bajo su cargo. La ‘tricolor’ se consagró campeona del certamen sobre países como Brasil y Argentina. Cabe aclarar que la competencia se llevó a cabo en territorio ‘cafetero’.