EE.UU. Vs. Rusia: una disputa que no afectaría de ningún modo a Colombia

El pasado lunes el gobierno colombiano se jugó una de sus cartas, en un cara a cara con el embajador de Rusia, Nicolay Tavdumadze, a quien la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en compañía del ministro de Defensa, Diego Molano, manifestó su preocupación en torno a este tema.

Según la alta funcionaria, el embajador de Rusia garantizó que ese armamento no será utilizado en contra del país, y que esa cooperación no afectará a Colombia, así como a ningún país de América Latina y mucho menos para dañar la estabilidad de la región.

Sin embargo, en medio de la tensión en Ucrania, se ha llegado a especular que este podría ser un punto de quiebre para que Rusia toque territorios de Estados Unidos, y Colombia precisamente podría ser un punto a favor, teniendo en cuenta la estrecha relación con el país norteamericano.

Expertos consultados por Colprensa coincidieron en afirmar que está situación es poco probable que ocurra y que el escenario en el que se ve incurso Colombia simplemente se manifiesta por la situación de temor de que el apoyo militar de Rusia a Venezuela caiga en las manos equivocadas.

El analista internacional Vladimir Rouvinski, explicó que ese caso ocurre debido a que el Ejército de Venezuela depende casi en su mayoría del armamento ruso desde el Gobierno del expresidente Hugo Chávez, por eso la cercanía de esos países en temas de trabajo y entrenamiento.

Frente a eso, Rusia podría tener acercamientos a países de América Latina, en donde principalmente siempre ha liderado Estados Unidos. “En ese sentido, los vínculos, apoyos y dependencias que se tiene con ese país con armamento ruso tienen que ver con una posibilidad hipotética que en un caso que, aún no está próximo a verse, podría haber un aumento de su presencia en Venezuela”, expresó el analista.

Frente al papel de Colombia en ese caso, Rouvinski considera que el territorio nacional únicamente se ve involucrado por las tensiones que tiene con el Gobierno venezolano, por esa razón también podría sentir los acercamientos rusos como si fueran propiamente para Colombia.

“Colombia puede sentir algún impacto de ese ajedrez geopolítico de Ucrania, porque los rusos usan esa lógica para proceder, pero esto se trata de un escenario hipotético, más que práctico, porque por ahora no existe un riesgo, pero si hay que tener en cuenta que Rusia es el aliado número uno de Venezuela y para Colombia los problemas relacionados con ese país hacen parte de la política exterior”, afirmó.

El analista Sebastián Lipper señaló que la coyuntura internacional no podría amenazar la posición que ha tenido Estados Unidos por años con los demás países de América Latina, pese a que Rusia pueda estar buscando demostrar su presencia en la región gracias al apoyo a Venezuela.

“Más allá de que se hayan estrechado relaciones entre Rusia y Venezuela en los últimos años, realmente no se evidencia que la presencia rusa amenace de manera sustancial o dramática las relaciones, no parece ser algo de gran importancia”, destacó Lipper.

Lipper considera como una figura irrelevante la posición de Colombia frente a la coyuntura internacional, debido a que tanto a Rusia como a Estados Unidos no les aparece el territorio nacional con un papel determinante frente a esa disputa: “En esa situación Colombia no tiene mucho que ver ni tiene un papel determinante en ese ajedrez, hay otros actores que tienen un papel fundamental”.

El analista Gabriel Jiménez coincide con los demás expertos en que la información no es clara, debido a la poca transparencia del Gobierno de Venezuela y las malas relaciones que se mantiene con la administración del presidente Iván Duque, que ha mostrado su cercanía con Estados Unidos.

“Actualmente no podría hablarse de una amenaza, pero sí de un llamado de atención para estar más atentos desde la Cancillería, debido a que ha bajado su perfil frente a las declaraciones que se hacen sobre Venezuela. Por ahora no podría haber una preocupación hasta que se conozcan detalles técnicos de esa cooperación rusa con Venezuela”, afirmó Jiménez.

Jiménez señaló que “Colombia no es un gran jugador geopolítico, excepto por su posición territorial y estratégica”.

Disputa de territorio

Si la situación entre Rusia y Estados Unidos llegara a tensionarse, para el analista Rouvinski, Colombia no tendría gran incidencia en la pelea, debido a que hay una disputa de territorio que viene de años atrás y en la que no influye el territorio nacional.

“La cooperación entre militares rusos y venezolanos no significa una apertura de una base militar o un ataque, Rusia es una potencia mundial, pero no tiene para asumir esos gastos que sí podrían necesitarse en el tema con Ucrania. No hay una amenaza tangible para Colombia que provenga de Rusia, están diciendo afirmaciones drásticas, pero es solo algo simbólico”, afirmó en analista.

Lipper considera que no habría una consecuencia directa en Colombia, si la podría haber de forma mundial y que desestabilice a la región, pero que afecte al continente, no solo al territorio nacional.

“Ocurriría una afectación en el mundo entero en la medida de que llegue a escalar, pero no una consecuencia directa en Colombia debido a su papel casi irrelevante en ese conflicto. Esto se ha presentado en la misma forma de igualarse con potencias y fenómenos mundiales en donde no tiene influencia”, destacó Lipper.

Finalmente, para el analista Jiménez, no habría afectaciones mayores, debido a que se ha presentado una afectación indirecta y que podría obligar a Colombia en un futuro a tomar un papel más activo.