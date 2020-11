El angustioso llamado del gobernador de San Andrés por el paso del huracán Iota

Everth Hawkins Sjogreen, gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ha enviado varios mensajes de auxilio en sus redes sociales, debido al paso del huracán Iota que alcanzó categoría 4 antes de tocar las costas de la isla.

"Familia, amigos de Providencia: no hay comunicación ni satelital, ni VHF y menos por telefonía móvil! Mi agonía es grande por mi Familia y todos nuestros providencianos! Uncle, Aunt, cousins how unu de please!", dijo Hawkins Sjogreen en Twitter.

Pocos minutos antes había escrito: "El ojo de la Oscuridad! Dios nos ayude, no puedo dormir pensando en mi Providencia!", con respecto al paso de Iota.

Durante el domingo, Everth Hawkins sabía que el huracán estaba muy cerca y le pidió ayuda a Dios para que los ayudara en estos momentos tan difíciles. "Todo mi Apoyo en Oración para todos los pobladores del Municipio de Providencia y Santa Catalina, por el posible paso del Huracán #Iota. Familia los amo y que Dios nos ayude a salir bien de todo ésto!".

Por su parte, el comandante de bomberos, informó que no se puede ayudar a ninguna persona que lo necesite en este momento, debido a las difíciles condiciones de movilidad en la isla. "Hay árboles caídos, objetos volando, calles inundadas. Las personas que pierdan su techo, deberán refugiarse en la casa de un vecino, porque no podemos ir a rescatar a nadie".