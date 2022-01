El caleño Víctor Escobar recibiría la eutanasia este viernes, tras más de un año de espera

Víctor padece de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epoc, que causa la obstrucción del flujo del aire en los pulmones, lo que disminuye la cantidad de aire que puede inhalar y exhalar.

Además, tiene secuelas de un accidente cerebro vascular, hemiplejía izquierda (parálisis de la parte izquierda del cuerpo), diabetes, artrosis severa, movilidad reducida, depresión.

Víctor eligió morir este viernes 7 de enero, pero espera que la lucha por la eutanasia no se detenga en su caso, por lo que el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri asegura que insistirá en la iniciativa.

Lea también: A Javier Cadavid por fin le llegó la libertad

"Yo le prometí seguir en esa lucha, la de respetar las decisiones de los demás que no afecten a los otros. No me alegra saber que morirá, pero sí que su decisión por fin fue respetada”, comentó Reyes Kuri.

El representante agregó que Víctor se ha convertido en un referente en la lucha por las libertades, gracias a su libre decisión de despedirse del dolor y morir dignamente

“Víctor siempre manifestó la importancia de regular la eutanasia en el país, su proceso estuvo lleno de 'tramititis' y trabas innecesarias por lo que no quiere que ningún colombiano pase por lo mismo".

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre fue descartado, en plenaria de la Cámara, el proyecto de ley del congresista que pretendía regular la eutanasia en Colombia,

Sobre el proyecto Reyes Kuri comentó que: “Regular la eutanasia en Colombia nunca había estado tan cerca de ser una realidad, es increíble que han pasado 25 años desde que la Corte Constitucional reconoció la eutanasia como un derecho y aún el Congreso no la ha regulado".