El secuestro de los padres del futbolista colombiano Luis Díaz, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, en la noche del sábado cayó como balde de agua fría en Colombia.

Y es que esta noticia puso en alerta a la Policía Nacional que por medio de una oportuna reacción a través de un “plan candado” logró recuperar a la madre del jugador, minutos después de haber sido raptada.

Según información del Gaula, dos sujetos en una moto interceptaron la camioneta en la que se encontraba los progenitores del jugador, en el municipio de Barrancas, departamento de la Guajira. Horas después, la madre, Cilenis, fue rescatada por uniformados de la Fuerza Pública.

Lea también: Video: Comando especial sobrevuela La Guajira en búsqueda del papá de Luis Díaz

“En operación candado en Barrancas (norte de Colombia) ha sido rescatada la mamá de Luis Diaz seguimos en la búsqueda del padre”, indicó Gustavo Petro en la red social X, antes Twitter.

“Gracias al plan desplegado en tiempo récord por la Policía (...) ya tenemos a la mamá sana y salva (...) insistimos en la búsqueda del papá”, dijo el general de la policía, William Salamanca, después de hablar por teléfono con la mujer, según un video publicado en sus redes sociales.

Todos los esfuerzos de la Policía están concentrados en recuperar al padre del extremo de la Selección Colombia. Un helicóptero militar tipo black hawk sobrevuela la zona para dar con los captores y el padre del deportista, informó el Ejército.

En la mañana de este domingo, fuentes de la Policía Nacional y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirmaron que en estos momentos las autoridades están desplegando acciones en el territorio nacional, para que el padre del jugador colombiano, Luis Díaz, no sea trasladado hasta territorio venezolano.

Siga leyendo: Así avanza la búsqueda del papá de Luis Díaz, quien está secuestrado

De acuerdo con informes preliminares, la sospecha se levantó sobre las 5: 00 a.m., después de que encontraran en medio de las operaciones, la moto en la que al parecer lo habrían transportado en el momento en que fue interceptado. Por lo cual, dijo una fuente de la policía para El Tiempo, que ya están adelanto las acciones pertinentes “en coordinación con las Fuerzas Militares para evitar que lo trasladen a Venezuela”.

El futbolista del elenco Red fue desconvocado del equipo que estaba concentrado para disputar su partido de local ante Nottingham Forest (10:00 a.m. de Colombia) en fecha 10 de Premier League). “Tuvimos que hacer un cambio de última hora por la situación privada de Luis Díaz, claramente dura para todos. Fue una noche difícil. Estamos concentrados ahora en fútbol, pero fue una preparación especial. No me había pasado. Nueva experiencia que nunca hubiera necesitado”, expresó Jurgen Kloop, estratega del Liverpool