El duro mensaje de Vargas Lleras a Dilian Francisca Toro por la reforma a la salud

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, le subió el tono a la discusión sobre el trámite de la reforma a la salud del Gobierno y puso los reflectores sobre Dilian Francisca Toro, directora del Partido de La U.

Durante un evento político en la ciudad de Cali, Vargas Lleras no tuvo problema en ejercer presión sobre Toro y públicamente pidió que alguien hable con ella para convencerla de que no respalde la reforma a la salud del Gobierno o, de lo contrario, no le brindará apoyo electoral.

Además de referir a la jefe de La U como “esa mona”, el exvicepresidente aseguró públicamente durante el evento que en manos de Toro está el futuro de esa reforma: “En manos de la doctora Dilian está que esto prospere o no el martes”, señaló.

En esa línea, Vargas Lleras procedió a lanzar una advertencia contra la jefe de La U, al asegurar que, si esa colectividad terminaba apoyando la reforma a la salud oficialista, él se encargaría de que Cambio Radical no respalde su supuesta candidatura a la Gobernación del Valle.

“¿Qué hacemos para convencer (a) esa mona? Ustedes que tienen amistad y acceso a ella, díganle: ‘sabe qué, si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la Gobernación. Nos cueste lo que nos cueste”, planteó Vargas Lleras.

Desde La U aseguraron que no se pronunciarán al respecto, pero ella misma respondió en sus redes sociales sin comprarle la pelea al exvicepresidente, ya que le señaló que también le preocupa el sistema de salud del país, por lo que seguirá abriendo espacios de debate.

“Querido Germán Vargas Lleras no dudes ni un segundo que, al igual que tú, yo pienso y trabajo por la salud y el bienestar de los colombianos. Más que nunca le apuesto al diálogo y al consenso para que tengamos una mejor reforma a la salud que construya sobre lo construido y salve vidas.”, señaló Toro.

Toro es una de las jugadoras estratégicas en el debate de la reforma a la salud porque junto a Efraín Cepeda, jefe del Partido Conservador, ha hecho una serie de reparos al proyecto de reforma a la salud, pero no ha dejado del todo claro si La U definitivamente no apoyará este proyecto.

Además, tampoco está claro si Toro pondrá su nombre en la lista de aspirantes a la Gobernación del Valle del Cauca, cargo que ya ocupó y en el que puso a su sucesora, la actual gobernadora de ese departamento, Clara Luz Roldán, quien hace parte de su equipo político.

En todo caso, estos comentarios de Vargas Lleras dan luces de que la pelea por las reformas de Petro tendrá de por medio intereses electorales que podrían pesar y cambiar la balanza de la controvertida reforma a la salud que sigue estancada en el Congreso.