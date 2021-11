Hay que recordar que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, muchas zonas donde operaba esta guerrilla fueron ocupadas no solo por el Eln, sino también por otros grupos ilegales armados.

El hecho no solo es grave por lo que implica en tranquilidad para algunas regiones y en costos para las finanzas estatales, sino que sugiere el fortalecimiento de una guerrilla que se consideraba prácticamente extinguida.

Aprovecharon la pandemia

“Creo que no se trata solo del Eln, sino que todos los grupos armados ilegales en Colombia tuvieron una capacidad de reforzamiento durante la pandemia, porque el Estado ha tenido una incapacidad de controlar el territorio”, es la opinión de Hugo Fernando Guerrero Sierra, investigador y docente de la Universidad de la Salle.

Argumenta el investigador que la emergencia sanitaria ahondó en las dificultades del Estado para llegar a los territorios y de una u otra manera los grupos ilegales tuvieron una capacidad de adaptación y de mayor movilización en las diferentes zonas del país.

Además, precisa Guerrero Sierra que la estrategia de las fuerzas armadas no ha sido la adecuada, porque está claro que debido a la testarudez del gobierno de no adelantar los procesos de negociación con esta guerrilla, esta ha podido fortalecerse, como en el caso de Arauca y la zona de frontera. Incluso ya no se habla solamente de un fortalecimiento militar sino una capacidad de incidencia en las estructuras del Estado, como sucedió con Alcaldía y Gobernación de Arauca.

Además, el Eln ha hecho presencia histórica en el Magdalena Medio y en la zona limítrofe de Chocó con Antioquia y el Golfo de Urabá, donde hay combates constantemente con el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas.

En este mismo sentido, Camilo González Posso, Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, considera que la realidad del Eln es que presenta mayor movilidad en los municipios de los santanderes y Arauca, especialmente hacia el Magdalena Medio y en el corredor hacia Antioquia y el bajo Cauca, pero esa movilidad al mismo tiempo tiene del otro lado fricción y acciones de control de la fuerza pública.

Recuerda también Guerrero Sierra que en ciertas zonas en las que el Estado no tiene capacidad de incidencia es donde hace más presencia el Eln, como es la región del Urabá, y esto tiene que ver con la necesidad de controlar las rutas del narcotráfico, al tiempo que deja en evidencia la falta de una buena estrategia de seguridad por parte del Gobierno.