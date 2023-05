El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa continúan enfrascados en una discusión de poderes.

Este jueves el jefe del ente acusador criticó la gestión del mandatario, lo llamó “tuitero de oposición” luego de que le pidiera, por esa red social, que agilice las investigaciones que tiene en el despacho, lo que para el fiscal fue una falta de respeto, por lo que le pidió, en otras palabras, que no se metiera en su trabajo.

A mí que no me venga con la historia, el presidente Gustavo Petro, en una política no de jefe de Estado sino de tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana, a decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal general de la Nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo”, afirmó.

Pues bien, esa fuerte declaración de Barbosa tuvo réplica este viernes por parte del presidente Gustavo Petro, quien desde España le recordó al fiscal general que, como jefe de Estado, “yo soy el jefe”.

“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe del Estado, por tanto, el jefe de él”, fue el mensaje del presidente Petro desde Salamanca.

El fiscal Barbosa no tardó en pronunciarse al respecto y le contestó al mandatario que a él lo eligió la Corte Suprema de Justicia, por tanto, Petro no es su jefe. Además, su declaración “atenta contra la autonomía e independencia de la Fiscalía y de la rama”.

Barbosa, fue más allá e incluso tildó al presidente Petro de “dictador”.

“Es un paso alarmante (...) Lo que acaba de hacer Gustavo Petro, es decir, que no es el presidente de la República sino un dictador en Colombia”, dijo Barbosa en entrevista con Caracol Radio.

La discusión por el fiscal Daniel Hernández

El jueves el mandatario ya le había respondido, vía Twitter, otro señalamiento al fiscal Barbosa, esta vez por la situación del fiscal Daniel Hernández, a quien Petro señaló, días atrás, de ser beneficiador del Clan del Golfo y por lo que el funcionario está siendo investigado.

El fiscal le dijo al presidente que sobre él recaía la responsabilidad en caso de que algo le ocurriera al fiscal Hernández y su familia, dada la exposición que le dio a la denuncia en su cuenta de Twitter al fijar el trino en su perfil.

“Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a él, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal, Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas”, advirtió el fiscal Barbosa.

Ante tal advertencia, el presidente le respondió a Barbosa en Twitter que “el fiscal Hernández y su familia debe ser protegido”, pero el país “merece respuestas”.