El fuerte agarrón entre Luis Carlos Vélez y el expresidente Rafael Correa: "¿Por qué es tan agresivo?"

Tras la pregunta, el exmandatario ecuatoriano respondió afirmando que no habría ningún problema si vuelve a aspirar en las elecciones de Ecuador.

“¿Cuál es el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Imagínese las elucubraciones suyas. Por si acaso, anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido ni una sola entrevista. Todas las entrevistas me las han pedido, incluso esta entrevista (...) ¿Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos? Ayer, en una entrevista que tuve en TVF, una cadena televisiva aquí en Bélgica, pasaron los videos de mi patria y se me salían las lágrimas ante el público. O sea, ¿acaso hemos tenido la crisis que tenemos? Ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias, yo no sé por qué le buscan la quinta pata al gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a esta entrevista”, afirmó Correa.



Tras su respuesta, Luis Carlos Vélez le cuestionó porqué estaba agresivo: “¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta?”.