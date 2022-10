“El Gobierno anterior tomó la decisión de no cumplir con los acuerdos de paz”: Gustavo Petro

“El Gobierno anterior tomó la decisión de no cumplir con los acuerdos de paz. Esa es mi percepción sobre lo que he encontrado”, manifestó Gustavo Petro en el Centro de Memoria del Distrito.

De igual manera, el mandatario señaló que el primer punto del acuerdo, realizado por el Gobierno anterior y las Farc, habla de la entrega de 3 millones de hectáreas de tierra, lo que supondría una reforma agraria.

Estas declaraciones de Petro tienen lugar días después de que se conoció que más de 10 estructuras ilegales decretaron un cese al fuego unilateral.

Entre estos 10 grupos armados se dice que estarían el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

“En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar. Vamos avanzando”, manifestó en ese instante el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

De igual manera, en varias ocasiones el presidente Petro ha señalado que una de las prioridades de su Gobierno es la paz total, la cual quiere que sea uno de los legados de su mandato.

Según Petro, el Gobierno de Iván Duque “nunca construyó un fondo o un sistema de endeudamiento interno o de consecución de recursos adicionales que nos permitiera comprar paulatinamente y no en un lapso de treinta años, sino de aquí a cuatro años, 3 millones de hectáreas, es decir, una inversión de 30 a 60 billones. Al contrario, creó una norma que establece un marco fiscal restrictivo para este gobierno en estos cuatro años”.

“¿Vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas para entregársela al campesinado para aumentar la producción de alimentos y bajar el precio de los alimentos en Colombia?”, se preguntó Petro.

Y aseguró que dado que la respuesta es que sí vale la pena, debe trabajarse con el Congreso en ese sentido, para que se cree un impuesto a las grandes propiedades, para regular el precio de la tierra y así hacer más efectivos los recursos que se van a usar para su compra por parte del Estado.