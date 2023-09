"Tenemos que resolver el problema, pero esta empresa tiene que responderle al Gobierno por los daños y perjuicios", expresó el ministro Lizcano en una entrevista con Blu Radio.

El Mintic explicó que desde el 12 de septiembre IFX Networks sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo Ransomware ("secuestro" digital de información y aplicaciones), que afectó a cerca de 762 compañías en Latinoamérica.

Podría interesarle: Asesinaron a líder indígena de la comunidad nasa en el Cauca

En ese sentido, más de 30 empresas colombianas han recibido apoyo técnico para "redoblar los esfuerzos, tras el impacto generado por el ciberataque, que hasta el momento no precisa el número de empresas y entidades afectadas", según la Presidencia.

El ministro Lizcano aseguró este lunes, 18 de septiembre, que si IFX no encuentra una solución en un plazo de dos días, pedirán a otras empresas que "entren a resolver el problema que ellos no han podido resolver".

"IFX no previó los estándares de seguridad, no los tuvo, y hoy tiene al Gobierno colombiano realmente en jaque y a los colombianos", expresó el ministro Lizcano.

Podría interesarle: Militares reconocen casos de falsos positivos en Casanare

El alto funcionario considera que "la empresa no solo fue negligente en no dar las garantías que tenía que haber dado, sino que la información que ha entregado al Gobierno no es suficiente para poder resolver el problema".