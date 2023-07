Ana María Bustamante (@anamabuc): Tristemente no hay responsabilidad ética en el capitalismo. Siempre que puedan vender sus productos, no importa bajo qué eslogan ni en qué circunstancias, lo harán. Aún cuando violente, irrespete o agreda. Lo harán. Tristemente.

Por lo que Roldán trinó: “Esta es la publicidad de La Tienda de La Fábrica de Licores de Antioquia, en El Tesoro. En un departamento en el que el año pasado hubo 460 suicidios y un aumento de problemas de salud mental, se me hace irresponsable este mensaje”.

En consideración de la agremiación sindical, estos no ponen en riesgo la estabilidad económica de la empresa, pues varios son de orden administrativo que mejoran situaciones puntuales.

La FLA dijo que la huelga no solo es inconveniente, sino que no es viable desde lo legal, citando el artículo 403 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1816 que señala que los recursos del monopolio de licores tienen como finalidad satisfacer los servicios de salud y educación, los cuales no solo son esenciales, sino que garantizan derechos fundamentales.