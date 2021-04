Un accidente casero fue el motivo por el que el humorista santandereano José Ordóñez, terminó en un centro asistencial.

Según relató Ordóñez a través de redes sociales, el pasado miércoles en la mañana tuvo “un accidente al caer de una altura considerable. Estoy en el hospital recibiendo todos los exámenes de rigor pues me rompí una muñeca y la cabeza”.

Ordóñez cayó de una escalera cuando intentaba subir al atillo de su casa.

“De la cabeza estoy como siempre (o sea mal) me la van a coser (Voy a quedar con más puntos que el Bucaramanga). No sé cuándo salga de aquí, pero sus oraciones por mí serán un aliciente. No se preocupen, he sobrevivido a los gobiernos de Colombia y a dos créditos de libre inversión que estoy pagando”.

Horas después, para dar tranquilidad a sus seguidores, manifestó de nuevo en redes que “¡ya estoy mejor! gracias por todas sus manifestaciones de cariño y de aprecio para conmigo (...) Ustedes son mi gran contingente de oración con el que cuento en momentos como estos, cada palabra cada plegaria, cada oración, cada clamor a Dios fue escuchado, pues ahora estoy aquí en casa, al lado de mi amada y mi perro Doggo que no ha parado de lamerme la mano preocupado por mí”.

La mañana de este jueves, ya desde casa, manifestó que está mejor y hasta invitó a su sección de chistes hacia el mediodía.