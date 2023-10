El llamado 'Referendo por la vida' proponía modificar el artículo 11 de la Constitución, con el fin de que se hiciera explícito que el derecho a la vida comienza desde la concepción. Para salir airoso, debía recoger unas dos millones de firmas, pero, como mencionó Causa Justa, no lo lograron.

Se trata de la propuesta de las exconcejalas Sara Castellanos, quien hace parte de la Misión Carismática Internacional, y la candidata Clara Lucía Sandoval. Según el colectivo feminista, la iniciativa no cuenta con respaldo ciudadano suficiente para que siga en marcha.

El movimiento, que recoge a varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, aseguró que la iniciativa debe archivarse. No solo por no haber alcanzado el número de apoyos requeridos para cualquier referendo, sino porque el comité promotor no presentó ningún escrito de contradicción contra los resultados del informe de la Registraduría, aunque tenía hasta el 13 de septiembre para hacerlo.

"Considerando estas circunstancias, el movimiento Causa Justa esperaría que se suspenda el trámite de la iniciativa, tal como sucedió en mayo de este año con la iniciativa impulsada por los partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres, y que fue archivada por no alcanzar las firmas suficientes", subrayó Causa Justa.

El 17 de mayo, la Registraduría publicó la Resolución 10109, con la que se archivó el 'Referendo Provida', que tenía como vocera a las exsenadoras Milla Romero y María del Rosario Guerra, entre otros políticos afines a sectores antiaborto.

En su momento, la entidad aclaró que el mínimo de firmas requeridas como respaldo es de poco más de 1,95 millones, un dato que los promotores no alcanzaron al 15 de abril, cuando se vencía su plazo de recolección de soportes.

Actualmente, en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental, y se encuentra despenalizada hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. El alto tribunal resolvió una demanda interpuesta por el colectivo Causa Justa, que dijo que continúa haciendo veeduría a lo que ocurra al respecto.