‘El Paisa’, jefe de disidencias de las Farc habría muerto en Venezuela

Este 5 de diciembre se conoció que Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, jefe de la ‘Segunda Marquetalia’ y exmiembro de las extintas Farc, habría sido abatido en una emboscada en el estado de Apure, Venezuela.

‘El Paisa’, considerado como uno de los más ‘sanguinarios’ jefes de la otrora guerrilla de las Farc, se alejó del proceso de paz en 2018, y no se supo más de su paradero hasta que reapareció en un video con ‘Iván márquez’ y ‘Santrich’, en septiembre de 2019, anunciando la creación de la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con las fuentes el ‘Paisa’ fue muerto por un comando armado que lo habría atacado con ráfagas de fusil y explosivos en el estado de Apure, muy cerca a la frontera con Venezuela, sin embargo en Colombia no se tiene información sobre los hechos que habrían rodeado la muerte de el ‘Paisa’, porque desde hace 6 años no hay relaciones entre los dos países y por ende, las autoridades no se cruzan información.

El ‘Paisa’ tiene varias órdenes de captura, incluidas solicitudes con circular roja de Interpol, y múltiples condenas de la justicia ordinaria por delitos como homicidios, desplazamientos forzados, atentados, entre otros.

¿QUIÉN ES ‘EL PAISA’?

Tiene 48 años, de los cuales ha pertenecido por más de 30 a las Farc. Se le señala de las acciones más violentas en la historia del país: el Secuestro masivo el 11 de abril de 2002 de 12 diputados en Cali (Valle del Cauca), el atentado al Club El Nogal, el asesinato de los concejales de Rivera (Huila), el secuestro y asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, y el atentado al exministro Fernando Londoño, con una bomba lapa puesta en su vehículo en 2012 en Bogotá.

Entre las acciones más recordadas perpetradas por el jefe guerrillero, quien estuvo varios años en el departamento de Antioquia, son el secuestro y posterior asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz, Gilberto Echeverry, a quienes se llevó en medio de una marcha por la paz.

El presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, ordenó su rescate militar, pero el guerrillero apenas sintió los helicópteros ordenó matar con tiros de gracia a los 10 secuestrados, siete soldados y los dos exgobernadores de aquel departamento, a ese hecho solo sobrevivió un militar que se hizo el muerto.

Velásquez fue el hombre determinante en acabar el proceso de paz del Caguán, al secuestrar a Jorge Gechem Turbay, exsenador, quien estuvo privado de su libertad por diez años.

Así mismo, ‘el Paisa’ está condenado a 30 años y 10 meses de prisión por el asesinato, en agosto de 2004, del alcalde del municipio de Riviera, Huila. Adolfo Toledo Medina, alias ‘El Dólar’, condenado a 16 años y 3 meses de prisión por ser el autor material de dicho crimen, reveló que fue enviado por el ‘El Paisa’.

Asimismo, el cabecilla fue condenado a 40 años de prisión por el atentado terrorista contra el Club El Nogal en Bogotá.

Su amplio prontuario delictivo hace que las autoridades investiguen a ‘El Paisa’ por su participación en diferentes hostigamientos, asesinatos, secuestros y amenazas.

Se le acusa de liderar las tomas guerrilleras a Miraflores, Guaviare, y El Billar, en Caquetá. También se investiga su responsabilidad en el homicidio de Diego Turbay Cote y su familia en diciembre de 2000, el secuestro de Gloria Polanco y sus hijos en 2001; y la toma del avión de la aerolínea Aires en pleno vuelo, para secuestrar a Jorge Eduardo Géchem en febrero de 2002.

Otras investigaciones sindican a ‘El Paisa’ de asesinar a Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria en 2006 y de secuestrar y asesinar al gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar en 2009.

El pasado mes de agosto se reactivó la circular roja de Interpol contra Velásquez, por los delitos de Concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

Cabe mencionar que ‘El Paisa’ estuvo en La Habana durante las conversaciones para el Acuerdo de Paz, pero abandonó desde mediados de 2018, junto a Iván Márquez.

El pasado septiembre, el ministro de Defensa, Diego Molano, atribuyó a ‘El Paisa’ el atentado perpetrado en San Vicente del Caguán, Caquetá, en el que murió un patrullero de la Policía y otro más resultó herido.