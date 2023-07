El pedido que le hacen al presidente desde Jamundí tras explosión que dejó diez heridos: “No más paños de agua tibia ni consejos de seguridad”

El diputado del Valle del Cauca, Rafael Rodríguez, así lo manifestó en Twitter: “Necesitamos fortalecer la presencia de Fuerza Pública en el sur del Departamento. Le solicitamos al Ministerio de Defensa @Ivan_Velasquez_ @mindefensa realizar las acciones necesarias para establecer un puesto permanente en el corregimiento Villa Colombia de Jamundí del Batallón de Alta Montaña N3 del @COL_EJERCITO @Ejercito_Div3. La seguridad del departamento no da espera, ¡se necesita actuar ya!”.

Al llamado de atención se sumó Stuart León, administrador de empresas y asesor político radicado de Jamundí, quien fue más vehemente y le pidió al Gobierno nacional actuar con firmeza.

“Volteen a mirar a Jamundí, en este sector ya había ocurrido un atentado con granada en diciembre, cuando los soldados de la PM estaban acá y hoy, de nuevo, otro atentado. Ya no aguantamos más, sentimos miedo, no nos sentimos protegidos. No queremos paños de agua tibia ni más consejos de seguridad, queremos acciones contundentes para frenar la ola de violencia”, aseguró.