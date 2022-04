El perfil de Twitter de Ingrid Betancourt que replicó Marbelle es una cuenta parodia

En Twitter, diferentes usuarios han creado perfiles falsos pretendiendo ser figuras reconocidas, y ahora, haciéndose pasar por los candidatos a la presidencia de Colombia.

Así sucedió recientemente con Íngrid Betancourt, candidata por el Partido Verde Oxígeno, que tiene una cuenta “parodia”, en la que varios usuarios y personajes han caído. Por ejemplo, la cantante Marbelle citó uno de los trinos este jueves 21 de abril, a pesar de que no se trató de la cuenta oficial.

Varios usuarios le llamaron la atención y le advirtieron que no citara perfiles ‘fake’.

“Teodora, siempre he esperado este momento en que pagues por tus delitos. Menos mal entre cielo y tierra no hay nada oculto y la verdad salió a la luz. No se negocia el dolor ajeno por votos”, fue lo que se trinó desde esa cuenta y Marbelle replicó.

Hasta la redacción de este chequeo contaba con 764 retweets, 17 citas y 1.834 me gustas. El de Marbelle, por su parte, llegó a 194 retweets, 6 citas y 708 me gustas.

Esta respuesta se dio a un tweet publicado por Piedad Córdoba el 20 de abril, en el que dio a conocer un comunicado sobre la solicitud del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, para que la senadora suspendiera su actividad política dentro de la campaña presidencial mientras se solucionan sus procesos judiciales.

En este perfil se comparten trinos sarcásticos sobre la coyuntura política para las elecciones a la presidencia de Colombia de este año, además de críticas a los demás candidatos.

Incluso, en la cuenta falsa se especifica en la descripción que es una parodia. El perfil oficial de la candidata es @IBetancourtCol.

A simple vista los dos usuarios son iguales, sin embargo, la falsa se diferencia de la real al contar con una i mayúscula al final, lo que aparenta ser una ele, por puede generar confusión.

Cuenta falsa