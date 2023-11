En los mismos mensajes enviados a los campesinos a través de grupos de Whatsapp, se lee otra orden que les fue dada de manera perentoria: “Buenos dias ablo (sic) de parte del frente 36 y 18 las far (sic) para avisarle para todo los de su comunidad salgan para la represa”, decía aquel mensaje.

En uno de esos mensajes que reproducimos al pie de la letra se lee claramente: “Hola muy buenas tardes me dirijo con un cordial saludo a todas estas humildes comunidades que luchamos y esperamos en nuestro campo un campo libre de paz y tranquilidad humildemente y amablemente les pedimos la colaboración a apoyar a estas comunidades de travesías, el pescado, los naranjos ayudar hacer presencia lo más pronto posible a esos sitios para que solucionemos el tema con ese ejercito que se encuentra en estos lugares, ya que a esta gente por poquita no les quieren hacer caso”.

Aquella vez, uno de los habitantes de Briceño le comentó a este diario que se estaba presentando otra asonada contra el Ejército. “En la vereda La Vélez están nuevamente sacándolos, usted sabe obviamente por quién, entonces a la gente le tocó obviamente salir a sacarlos (a los miembros del Ejército)”, relató el campesino, quien dice que si no cumple con lo que les exigen los disidentes, su vida o la de su familia corre peligro.

Los mensajes fueron distribuidos directamente a los celulares de los campesinos, a quienes hace unas semanas los disidentes los obligaron a censarse y, en ese empadronamiento ilegal, entregar todos los datos suyos, incluido el número del celular. Además, en esa ocasión les repartieron unos volantes en los que les entregaban normas de comportamiento que debían cumplir para no ser expulsados del territorio.

Buscan asentar sus bases

No obstante, dice el investigador militar, lo que pudieron detectar las autoridades es que con esos movimientos obligados y las exigencias de las comunidades hacia otros territorios, las disidencias del Estado Mayor Central están buscando dónde asentar sus bases ante pérdidas de sitios que antes fueron su fortín.

“Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Briceño. Hasta allá se movieron los hombres de ‘Mordisco’ porque ellos se salieron de Ituango al ver que tenían una guerra muy perdida con las Autodefensas Gaitanistas y necesitaban una nueva base de operaciones. No es que hayan dejado de operar en ese municipio, pero ya no tienen su personal militar en las montañas de esa población, en otrora bastión del antiguo frente 18 de las Farc que se acogió al Acuerdo de paz con el gobierno y que fue heredado por las disidencias de Estado Mayor Central”, manifestó el investigador.

En otro de los textos descubiertos en la incautación a los presuntos disidentes, se lee claramente como el EMC le exige a la población no admitir la llegada de los soldados. “Entonces invito amable y respetuosamente si quieren una región en paz con tranquilidad es el esfuerzo a que este ejército no los almitan (sic) en la región asta el día de la votación así sea que ustedes mismo sean los lleven a la mesa de votaciones, pero así mismo sáquenlos de las regiones por que no queremos que nosotros seamos los incumplidores de lo que se acordó el 18 de octubre, entonces pónganse en eso y hay perdonan por lo que les digo háganlo por el bien de ustedes”, dice el mensaje (ver imagen).

No es solo en Antioquia

El plan de formar Guardias Campesinas para favorecerse de sus acciones, no es una iniciativa que se quiere solo en Antioquia. Acciones como la inauguración de la pavimentación de una vía en Nariño, la entrega de ayudas a las comunidades y otras acciones denominadas por el EMC como cívico-militares, tienen el objetivo de ganarse el apoyo de las comunidades y, a su vez, ponerlas en contra de la Fuerza Pública.

Esa vez, tras la entrega de la vía pavimentada, las Farc expresaron: “Seguimos construyendo poder popular junto a las comunidades. Nos fortalecemos como ejército del pueblo y como opción real de progreso y transformación de los territorios ante la exclusión del Estado”.

Este modelo ya ha sido aplicado en el Cauca, y alias Iván Mordisco y sus comandantes quieren llevarlo a otros departamentos. De hecho, el 5 de noviembre en El Plateado, Cauca, los labriegos sacaron a un grupo de militares que acantonaba en este municipio. Tras la salida, y tras las declaraciones de las Fuerzas Militares que señalaban que los labriegos fueron obligados a esta acción, el EMC desmintió esas declaraciones y aseveró que son expulsados de esas comunidades “porque la gente teme al ejército y policía por terrorismo de Estado, exigen que salgan de su territorio como apoyo al proceso de paz, NO macarticen, ni mientan”.

El Colombiano pudo establecer que, con el afán de extender su dominio y crear las llamadas Guardias Campesinas, un grupo de disidentes llegó el pasado 15 de noviembre hasta el casco urbano de la Inspección de La Libertad, en el departamento del Guaviare, y obligaron a la gente a reunirse con ellos.

Uno de los labriegos que estuvo en la caseta comunal en esta reunión, le dijo a este diario que entre las exigencias de los disidentes estaban los acuerdos de algunas cuotas económicas como el pago de 10.000 pesos por caja de cerveza vendida en los establecimientos de los municipios El Retorno y Calamar, así como la exigencia, en caso de ser necesario, de vincular menores de edad a sus filas. Además, de informar quién entra y sale del territorio, y si es un familiar, presentarlo al comandante de la zona.

“Lo que más nos sorprendió fue cuando nos hablaron de que tenemos que formar las guardias campesinas, pero nadie dijo nada, porque quién se opone pues”, dijo el labriego, quien expresó que para el sábado 18 de noviembre, la estructura de “Mordisco” citó a reunión a los habitantes de las veredas La Libertad, La Unilla, La Cristalina y San Miguel para coordinar la creación de las guardias campesinas y dar las instrucciones finales de su funcionamiento y cuándo entrarían a operar.

Obras alusivas a fundadores de las Farc

Al evento convocado por las disidencias de las Farc en La Esmeralda, zona rural de El Rosario, asistieron decenas de personas de veredas y comunidades aledañas que se vieron beneficiadas por la construcción de la vía.

Por otra parte, el guerrillero identificado como Arley Rodríguez sostuvo que esa obra no era la única que iban a desarrollar las disidencias de las Farc en la zona y que la subestructura Franco Benavides continuará con sus labores en Nariño.