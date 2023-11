En uno de los pabellones de la Cárcel La Picota, de Bogotá, falleció el exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño, quien había sido condenado a 15 años y 11 meses de prisión efectiva por varios hechos de corrupción.

Tras conocerse de su muerte, en el mismo pabellón alertaron sobre el que habría sido un robo a las pertenencias que tenía el exsenador del Partido Liberal, quien fue conocido como el cerebro del escándalo de 'Las Marionetas', en el cual habrían direccionado millonarios contratos en al menos cuatro departamentos de Colombia.

El pasado lunes, 20 de noviembre, en el patio Ere Sur de la Cárcel La Picota, de Bogotá, se alteraron los ánimos toda vez que se puso en conocimiento sobre el robo que le habrían hecho al exsenador, a quien le habrían hurtado una cadena y un reloj de oro luego de su muerte.

Con una carta firmada por varios de los reos, se pidió al director de La Picota, Horacio Bustamante, el traslado de uno de los compañeros de patio que habría estado relacionado con el robo a Mario Castaño.

"Dicen que la persona no les generaba confianza y que estaban inquietos por la versión de la supuesta pérdida de esos objetos", le dijo una fuente de los pabellones a la Unidad Investigativa de El Tiempo.

Se trata de Vladimir Melo Carrillo, un exmilitante del Movimiento Cristiano Pacto, quien fue concejal de Bogotá y fue apartado de su cargo por el homicidio de su esposa.

La muerte y el robo

El pasado sábado, 18 de noviembre, el Inpec confirmó la muerte del exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño, conocido como el cerebro del escándalo de 'Las Marionetas', al parecer por un problema de salud.

Al exsenador lo habían condenado a 15 años y 11 meses de cárcel efectiva por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, debido a que habría direccionado millonarios contratos en al menos cuatro departamentos de Colombia.

"La celda del exsenador estaba localizada en el segundo piso del pabellón. Uno de los compañeros le fue a llevar un tinto, pero volvió con el pocillo en la mano porque dijo que todavía estaba dormido", afirmó una persona dentro de la Cárcel La Picota, de Bogotá, donde estaba recluido.

Tras conocerse de su muerte, en el patio Ere Sur del penal alertaron que al exsenador le habrían quitado dos lujosas pertenencias de oro: una cadena y un reloj que utilizaba dentro de la cárcel.

Tras el hecho, se habría pedido que se hiciera una requisa a los reos de este pabellón para poder localizar quiénes serían los responsables del hurto al polémico exsenador que falleció cumpliendo una condena de 15 años por corrupción.

"No he recibido una queja formal de la familia. Hasta que esto se formalice La Picota no se va a pronunciar oficialmente", le dijo a El Tiempo Horacio Bustamante, director de la Cárcel La Picota, de Bogotá.