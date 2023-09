Curioso: Cuando Petro era oposición no pensaba lo mismo. Incendió el país por un posible aumento de 700 pesos en el precio de la gasolina. Hoy, el mismo ha aumentado la gasolina 4.800 pesos.



En ese momento no le parecía que Ecopetrol se fuera a quebrar si no se subía elhttps://t.co/tCJtM66UeV