El presidente Duque habló sobre las marchas de este jueves, pero enfatizó en el vandalismo

A las 10:00 de la noche de este jueves, en alocución televisada, el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la marcha que se llevó a cabo en todo el país.

Sin embargo, contrario a hablar sobre lo que motivó a los colombianos a marchar y a la masiva participación, se refirió a los hechos ocurridos después de la marcha, manifestando que son atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes, que demostraron que el país ejercer libertades individuales.

Para empezar, expresó que “los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular ni serán legitimados por el derecho a la protesta, no permitiremos saqueos ni atentados contra la propiedad privada y vamos a aplicarles todo el peso de la ley”.

De igual manera destacó “el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública, con nuestros alcaldes y gobernadores y también de todas las autoridades a lo largo y ancho del país para garantizar el orden público.

“Con el concurso de todas las instituciones del estado hemos actuado en todo los rincones del país como consecuencia del accionar coordinado de las autoridades, han sido capturados decenas de criminales”.

Lea también: Los colombianos se apoderan de las calles para protestar contra el Gobierno.

Expresó además que el vandalismo que se vio en muchas ciudades de Colombia, afectó no solo a quienes marchaban, sino a quienes no hicieron parte de las protestas. “Rechazamos los daños que el vandalismo y el pillaje arrojaron el día de hoy, esos delincuentes perjudicaron a personas ajenas a los odios que los inspiran.

“Desde el primer día de mi gobierno he sido claro, ni el crimen ni la violencia tienen espacio en nuestra sociedad, solo generan dolor y pobreza, y Colombia entera lo repudia; por eso quiero exaltar la actitud de la ciudadanía que rechazó a los vándalos y dejó claro que para expresarse no se necesita acudir a la violencia”.

Tras repudiar los actos vandálicos, hizo un llamado al diálogo para escuchar las necesidades de los colombianos: “hemos trabajado sin descanso en estos 15 meses y lo seguiremos haciendo con más convicción que nunca, no me cansaré de decirlo, somos un gobierno que escucha y que construye.

“Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia, y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando, el diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno, debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción”.

Su discurso finalizó hablando de nuevo del vandalismo y de la libertad de expresión, así como de la seguridad que se brindó a los colombianos este jueves.

“El día de hoy garantizamos y garantizaremos la seguridad para quienes marcharon y para quienes no lo hicieron; el pueblo colombiano puede tener seguridad y tranquilidad de que no permitiremos que ningún violento amedrente a la sociedad y pretenda limitar nuestra capacidad de expresión, somos un país fuerte y no dejaremos de serlo, por eso hoy más que nunca trabajaremos unidos para sacar a nuestro país adelante”.

Lea también: Video: Vándalos ocasionan daños en distintos puntos de Bucaramanga.

Cabe recordar que “la masiva participación de movilizaciones notificó al gobierno la molestia que hay en la población”, así lo expresó el analista John Mario González, quien estima que éste es el momento para que Duque haga una corrección en el camino y busque hablar con todos los sectores, “es un presidente que se le ve que está desconectado, que es arrogante, que sólo gobierna con un grupo de sus amigos, como si fuera muy testarudo”.

González estima, además, que “debe tomar nota e introducir correctivos profundos, tiene que definir una agenda con los partidos políticos y esto no se debe entender sólo como la mermelada”.

Millones de colombianos salieron a las calles de manera pacífica, lo negativo del paro vino de parte de quienes aprovecharon la jornada para hacer daños, actos que dejaron destrozados estaciones de servicio público y robos en establecimientos comerciales, que llevaron incluso a tomar una medida que sería la más extrema, el toque de queda, en Cali, una de la capitales más importantes del país.