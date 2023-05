En medio del acto, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo era la representación de los deseos y peticiones de las mayorías que lo eligieron para ser presidente de Colombia y así acabar con las desigualdades que han afectado a los más vulnerables.

“11 millones y medio que decidieron votar por cambiar a Colombia, por volverla una potencia mundial de la vida, como un torrente si nos imaginamos, aquí llegan esos 11 millones y medio de personas, un éxodo nunca antes visto que podía confluir con el río y la princesa Inírida”, explicó Petro.

El mandatario colombiano también destacó las diferentes ideas y proyecciones que se recogieron desde los diálogos regionales vinculantes que se desarrollaron en todo el país para contribuir a la construcción del PND.

“Personas que decidieron que eso que se discutía en las manifestaciones, que se decidió en las urnas, se decidiera como Plan de la República y un Gobierno lo aplicara. A partir de hoy el Gobierno del cambio gobierna con su Plan de Desarrollo que se llama Potencia Mundial de la Vida, antes gobernábamos con el Plan de Duque”, explicó Petro.

El mandatario además aseguró que “ahora si se necesita un Gobierno que sea capaz de aplicar, que no tenga el temor, ningún susto. Aquí el deber ser es un pacto que se firma aquí con mi mano y las otras manos es cumplir el Plan de desarrollo, volverlo una realidad, no un discurso que se guarda en los anaqueles del Congreso y la Presidencia y que nadie más voltea a mirar”.

La paz es uno de los principales pilares del PND, así lo reconoció el presidente en medio de su intervención, por tal motivo reiteró en la importancia de que el país consolide una paz real.

“La paz es nuestro objetivo, montamos esa campaña sobre dos pilares, es nuestra tesis política, la paz no se construye sino con justicia social y con justicia ambiental. Una sociedad profundamente desigual, de las más desiguales no puede vivir en paz, no se puede estar en el país de la belleza cuando unos lo pueden tener todo y la inmensa mayoría tiene que sobrevivir del día a día”, explicó Petro.

El mandatario colombiano también reconoció que al PND le fueron eliminados articulados que para el Gobierno eran de gran relevancia.

“Este Plan trata de arreglar el camino, sé que tiene fallas y vacíos, sé que no fue lo suficientemente audaz como hubiéramos querido, lo refrenaron porque aún nos da miedo cambiar como si salir de este estado de violencia, como si salir de este estado de desigualdad diera temor para avanzar en un camino en donde podamos convivir en paz”, explicó Petro.

Y reiteró el mandatario: “Convivir y paz son sinónimos, pero ¿Cómo se puede convivir en medio de las desigualdades? (...) por eso propusimos un pacto, nos propusimos hablar y ver si se puede cambiar con el gran poder de la palabra y hemos llegado a este punto que se llama Plan Nacional de Desarrollo".

En el acto participó todo el gabinete ministerial y diferentes directores de las entidades del Gobierno, esto para reforzar el mensaje del Gobierno de mejorar las condiciones de vida de la sociedad colombiana.

Fueron en total 51 diálogos regionales vinculantes en los que participaron más de 250.000 personas y en donde se recibieron más de 89.000 propuestas que hacen parte actualmente del PND.

Los principales pilares del articulado son el ordenamiento territorial, la seguridad humana, el derecho humano a la alimentación, la economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático y convergencia regional.