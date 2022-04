A las críticas que le han hecho al Pacto Histórico en la última semana por los acercamientos de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro con presos de La Picota, se sumó otra polémica. En los últimos días salió a flote un proceso judicial por presunta corrupción que enreda a Roy Barreras, al senador electo de esa coalición.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a EL COLOMBIANO que Barreras tiene una investigación abierta por supuestamente participar en “presuntos actos de corrupción” en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

La denuncia en su contra se instauró por hechos ocurridos entre 2016 y 2017. En los documentos judiciales se señala a Barreras de “entregarle” la Subdirección Nacional de Proyección Institucional de la Esap a Diana Grueso, esposa del congresista Faber Alberto Muñoz. De acuerdo con uno de los textos esta supuesta entrega “permitió ejecutar un convenio de más de 10.000 millones de pesos con el pretexto de socializar por todo el país” los diálogos de paz.

Según las denuncias esto habría elevado el patrimonio de Muñoz y Grueso, lo cual les habría permitido “financiar la campaña electoral al Congreso en 2018”.

Barreras le dijo a EL COLOMBIANO que sabe que “hay una investigación que tiene que ver con esa universidad pública -la Esap- de la que no tengo noticia, porque no he sido notificado”. Y dijo que sabe que está relacionada con el representante a la Cámara, Faber Muñoz.

Además, señaló: “Cuando la Corte, si así lo decide, abra una investigación me llamará y podré enterarme de qué se trata. Pero yo no he sido notificado de ninguna de las investigaciones a las que se refieren tanto las bodeguitas uribistas como las columnas que las reproducen”.

No obstante, este diario tiene en su poder un documento con fecha del 26 de septiembre de 2019 en el cual se le notifica al senador Barreras que por decisión del magistrado Francisco Javier Farfán, se abrió una “investigación previa” en su contra y se decretó la práctica de “algunas pruebas”.

Allí, precisamente, se mencionan los hechos de la Esap, su supuesta relación con el representante Muñoz y el supuesto enriquecimiento que tuvo a raíz de los actos de Barreras. Incluso, fuentes de la alta corte señalaron que están consolidando información para hacerle un estudio contable patrimonial al senador.