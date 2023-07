El prontuario del empresario asesinado por sicarios a la salida de un gimnasio

Un nuevo hecho de sicariato sucedió en la tarde del lunes, 24 de julio, cuando un hombre fue asesinado por desconocidos mientras salía de un reconocido gimnasio del norte de Bogotá, en la carrera séptima con calle 85. El asesinato se registró alrededor de las 2:00 p. m. y generó conmoción en las personas que se encontraban en el sector.

Según información de las autoridades y testigos del atentado sicarial, el hombre de 52 años salió del gimnasio en la calle 85 cuando dos personas en motocicleta lo llamaron por su nombre y le propinaron un disparo en la cabeza.

De acuerdo con las indagaciones preliminares, los dos atacantes, al parecer, se movilizaban en una motocicleta y estuvieron esperando a que la víctima abandonara el gimnasio para abrir fuego en su contra y acabar con su vida.

Tras el hecho, las autoridades acordonaron la zona y se encuentran adelantando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los sicarios, quienes quedaron captados en cámaras de seguridad, según confirmó El Tiempo.

¿Quién era el empresario asesinado?

La víctima fue identificada como Luis Alberto Ortega García, de 52 años de edad, quien tendría anotaciones judiciales del año 2017 y se dedicaba al negocio de los carros de lujo, vendiendo automóviles deportivos de marcas como Porsche.

“Él pasaba metido en Medellín, viajaba para allá dos veces al mes”, “estaba dedicado a la venta carros de lujo y deportivos, como Porsche”, afirmó un familiar de la víctima a ‘El Tiempo’.

La alcaldesa de Bogotá aseguró que la víctima “era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión”. No obstante, recalcó que “si tenía asuntos penales pendientes, debía ser sometido a la justicia, no a sicarios”.

Tras el hecho, la alcaldesa Claudia López criticó fuertemente al Gobierno por la reducción policial y la impunidad judicial que se vive en la capital.

En mala hora nos quitaron 1.500 policías, dejando expuesta a la ciudadanía. El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal”.

En ese sentido, Claudia López envía un mensaje al Gobierno nacional para que se inviertan en seguridad y lograr disminuir el grave panorama que se vive la ciudad con robos, homicidios y extorsiones que siguen en aumento.

“Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía!”, expresó la alcaldesa.