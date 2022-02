Entonces, dice el experto, son personas totalmente vulnerables, que aceptan alternativas como recibir un pago por lavar el carro, cortar el pasto, hacer un mandado o votar por alguien, porque cuando no se gana suficiente dinero para la comida o pañales, esos $20 mil o $50 mil, es una gran cantidad de plata.

El profesor Prieto considera que la situación no solo persiste, sino que hoy en día se ha agudizado por la cantidad de personas que están excluidas socioeconómicamente, o están incluidas de una forma muy precaria en el mercado laboral y no tienen mayores oportunidades de progreso personal o familiar.

En este mismo sentido, Germán Camilo Prieto, profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, considera que la compra de votos viene desde el siglo XIX, cuando los políticos, que eran los grandes hacendados, iban donde los campesinos (y tal vez no pagaban $50 mil) pero les decían “si quiere seguir trabajando aquí, tiene que votar por mí”, lo cual, obviamente, era una manera de amarrar votos.

A este respecto, el analista político Gerardo Martínez considera que encontraron que para eso había que hacer reuniones, querenciar a la gente y por esa vía es que se hace más evidente el voto a cambio de un favor, un plato de comida, una teja, etc. De acuerdo con Martínez, existe el paradigma que la gente prefiere “pan pa’ un día y hambre pal’ resto”, pero algo queda.

Según la investigación, estas prácticas alteran los resultados electorales y afectan la legitimidad de los funcionarios de elección popular, escogidos debido al beneficio directo que ofrecieron al electorado manipulado, y no por su plataforma política.

A esta conclusión llegó un estudio realizado en el marco del proyecto Cero Impunidad, desarrollado por el Instituto Anticorrupción y financiado por el National Endowment for Democracy.

El voto consciente

“No bote el voto” fue una campaña de pedagogía electoral que se hizo en 2018, pero, según el analista Martínez, se hacen este tipo de campañas y otras para que no haya suplantación de electores, que los jurados no hagan trampa, pero lo que verdaderamente se debe hacer es estimular a la ciudadanía de no vender un derecho fundamental como es el derecho al voto.

“La verdadera desgracia es como están llegando los electores a las urnas (con la promesa de una casa, una beca o la dádiva de la boleta del almuerzo) y el peor problema es que mucha gente considera que eso no está mal y que hace parte ya de una cultura”, precisa Martínez.

Por su parte, el profesor de la Universidad Javeriana agrega que “históricamente los políticos en Colombia se han aprovechado de la vulnerabilidad de las personas y en muchos sectores de la población ven la política como un servicio, entonces si este personaje dice que va a resolver una necesidad a nivel personal o de mi círculo familiar, eso facilita que la gente crea y si además la premian con algo de dinero, el negocio es redondo.