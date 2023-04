$!El testimonio del taxista que transportó a María Paula hasta la Javeriana

Entre las pruebas que pudieron recolectar para poder dar con el paradero de la joven estudiante de la carrera de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad Javeriana, también se encuentra un video que está en poder de las autoridades, en donde se ve a María Paula ingresando al bosque aledaño a la institución educativa, que conecta con los Cerros Orientales de Bogotá.

La institución lamentó la muerte de la estudiante de 23 años y envió un sentido mensaje de condolencias a sus padres, Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar.

La última conversación de María Paula con su mamá

De lo poco que se conocía sobre la desaparición de la joven fue una conversación que tuvo con su madre antes de perder su rastro:

“A eso de las 4:00 p. m. ella me llamó: ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’. Nosotros vivimos en Cota, ella no conocía bien Bogotá. “Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13, pero el hermano la pudo rastrear en el computador y salía que estaba por San Victorino, mucho más arriba en el centro”, contó Francia Olmos.

En la llamada, cuenta la mujer, ella la guió: “me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno, por lo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar. ‘Mami, estoy completamente desubicada’, me dijo cuando salió. Yo le dije que estuviera tranquila”.

A continuación se puede observar la zona en donde se realizó la búsqueda de María Paula.