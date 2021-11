Como si se tratara de un patrullaje de una de las fuerzas del Estado colombiano, una cuadrilla de 15 integrantes del Eln patrullaron por las calles de Convención, Norte de Santander, en la noche de este jueves.

Lo que más atemorizó a la población es que los guerrilleros realizaron el patrullaje por la calle principal llamada La Cadena y por el barrio La Primavera, ubicados una cuadra donde se encuentra el batallón La Esmeralda.

Un comerciante relató que los hombres que patrullaron tuvieron tiempo de tomarse fotografías y exhibir armas de largo alcance mientras revisaban vehículos y algunos locales comerciales “a los que muy posible les cobraran vacunas después”.

El alcalde de esa población, Dimar Barbosa, expresó que no es la primera vez que ocurren este tipo de hechos y, por el contrario, es una acción frecuente. “Resulta un poco extraño porque un grupo armado pasa por las calles, pero las órdenes están dadas a la Policía Nacional para que patrulle. Yo no puedo estar con un fusil con ellos patrullando las diferentes localidades, ellos ya tienen unos direccionamientos no solo por parte mía, sino de sus jefes, de sus superiores, para estar pendientes de la seguridad y convivencia de nuestros habitantes, ellos saben y entienden cuáles son sus obligaciones constitucionales”, expresó el mandatario.

El comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Carlos Martínez, señalo que los guerrilleros que se vieron patrullando hacen parte del frente “Héroes del Catatumbo, que delinque en este departamento y que por años ha sembrado el terror en varios municipios de esa región”.

A su vez, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que los patrullajes del grupo armado ilegal se presentan por las últimas acciones de la Fuerza Pública contra esa guerrilla. “Es una retaliación por las últimas capturas contra este grupo armado en la región” aseveró Molano, refiriéndose a la aprehensión en Teorama, Norte de Santander, de Eider Fernando Pino, alias Perico y Diego Fabián Carrascal, alias Dago, acusados de ser cabecillas del Eln.