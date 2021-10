La pelea se originó en días pasados, tras una entrevista que Santos le concedió al diario brasilero O Globo, donde afirmó que el actual Gobierno de Colombia no ha implementado el acuerdo de paz como había quedado estipulado. Además, aseguró que el futuro Gobierno, sea liderado por quien sea, traerá cambios positivos para el acuerdo.

“Hoy todos están emocionados y dicen que implementarán el proceso. Soy optimista. Luego de esta prueba de fuego, de haber sobrevivido a un gobierno hostil durante cuatro años, se fortalecerá el acuerdo”, destacó Santos en la entrevista.

Entre las controversiales declaraciones, Santos también aseguró que es falso que en el Gobierno de Duque se haya implementado más el acuerdo que en el suyo.

“Cuando se dio cuenta de que no podía ir en contra del acuerdo, continuó diciendo que estaban haciendo más que nuestro Gobierno. Sería genial si fuera cierto, pero no lo es. Esto demuestra que el acuerdo no es frágil”, aseguró el expresidente.

Ante las declaraciones, el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno de Duque ha superado el proceso de paz, expresando que la actual administración le dio forma y figura al acuerdo que parecía un rompecabezas, con compromiso, planeación, recursos y acciones.

Archila también explicó que la implementación va por buen camino, gracias a que lo implementado en los últimos tres años de Gobierno no será irreversible, además de las supuestas garantías que se les han ofrecido a las víctimas del conflicto armado y a los excombatientes.

“Respetamos la independencia de la justicia transicional. Extendimos en agosto de 2019 las garantías para los excombatientes, que se acababan en esa fecha. Corregimos el desastre que recibimos en el programa de sustitución de cultivos y hoy hemos invertido 1,5 billones de pesos para 100.000 familias”, aseguró Archila.

El consejero expreso que este Gobierno pasó de tres a 30 reparaciones colectivas a las víctimas, de los 16 programas Pdet, 14 fueron construidos actualmente los cuales no tenían financiación y a los que les fueron asignados 9,5 billones de pesos.

“Santos es que el próximo Gobierno va a tener muy buenas bases para trabajar, gracias a lo que hemos hecho en estos tres años. Para que se pueda construir sobre lo ya construido”, finalizó Archila en las declaraciones.