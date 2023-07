En la mira de la Fiscalía están 28 alfiles y personas cercanas a Petro

¿Parsimonia judicial?

Pese a los serios indicios, han transcurrido más de dos meses y la Fiscalía sigue en la etapa preliminar de la investigación, sin imputación de cargos. La actuación más reciente dentro del caso ocurrió la semana pasada, cuando el CTI inspeccionó la sede de la Asamblea, en Barranquilla, para recopilar evidencias por supuesto lavado de activos y financiación ilícita.

Esa misma semana, la Corte Suprema le negó al diputado una recusación en contra del fiscal General, Francisco Barbosa, a quien señalaba de no ofrecerle garantías procesales.

Sobre esta indagación, el presidente Petro ha dicho que desconoce el ingreso de tales dineros y, frente a las actuaciones de su hijo, dijo: “Yo no lo crié”.

La aparente parsimonia del ente acusador también se ha visto en los hechos que involucran a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete, y a Armando Benedetti. Hay testigos, audios e interrogatorios, pero luego de un mes y medio de pesquisas y un equipo de fiscales designado para la investigación, todavía no deciden si archivar o pasar a las imputaciones.

De la lista de personas cercanas a Petro con indagaciones y expedientes penales, los más destacados son, aparte de los antes mencionados: Iván Velásquez, Alfonso Prada, María Urrutia, Danilo Rueda, Juan Fernando Petro, León Fredy Muñoz, el coronel Carlos Feria, Temístocles Ortega y Camilo Romero.

A continuación, un panorama de los hechos que los salpican, el estado de la investigación y la defensa que han esgrimido hasta ahora.

Los embajadores investigados

Implicados: Seis embajadores de Colombia fueron designados en sus cargos con denuncias y procesos penales en curso: Temístocles Ortega (Chile), León Fredy Muñoz (Nicaragua), Mauricio Baquero (Panamá), Víctor de Currea (Emiratos Árabes), Camilo Romero (Argentina) y Armando Benedetti (Venezuela).

Hechos: A Temístocles Ortega la Fiscalía le expidió un escrito de acusación formal en febrero de 2023, por hechos ocurridos en el periodo en que fue gobernador de Cauca (2012-2015). Según el ente acusador, al parecer celebró un contrato, de forma irregular, para ampliar la pista del aeropuerto de López de Micay por $2.600 millones. El trato habría incluido estudios de suelos falsos, fallas en diseños y gestión de licencias. El caso está pendiente del juicio oral.

León Fredy Muñoz (foto), embajador en Nicaragua, tiene un expediente abierto desde 2018, cuando fue detenido en el aeropuerto de Rionegro con 145 gramos de cocaína en el equipaje de mano. Han pasado cinco años y todavía no hay sentencia judicial.

Mauricio Baquero, el delegado diplomático en Panamá, tiene una investigación disciplinaria en la Procuraduría, pero que trata sobre un delito del Código Penal: un presunto acoso sexual. La supuesta víctima es una exsecretaria de la embajada en Singapur, con quien trabajó en 2017.

En una situación similar está Víctor de Currea, designado embajador en Emiratos Árabes, a quien varias exalumnas denunciaron públicamente por supuestos acosos cuando era docente universitario. Debido a eso, no tuvo más remedio que renunciar a su cargo.

Camilo Romero, embajador en Argentina, arrastra un proceso penal desde que fue gobernador de Nariño (2016-19). La Fiscalía lo señala por supuestas irregularidades en un convenio para la comercialización de aguardiente en su departamento, por $18.000 millones.

En cuanto a Armando Benedetti, llegó a la embajada de Venezuela con tres graves investigaciones a espaldas: lavado de activos y enriquecimiento ilícito por presunto incremento patrimonial injustificado que detectó la Dian, entre 2009 y 2017, que ya le provocó embargos de propiedades en 2021, valoradas en $8.000 millones. También es investigado desde 2016 por una supuesta defraudación económica al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un caso de chuzadas ilegales de 2018, que involucra al exdirector del Gaula, general (r) Humberto Guatibonza, y a su empresa privada de asesorías legales.

Cargos: para Ortega y Romero, contrato sin cumplimiento de requisitos legales; para Muñoz, tráfico de estupefacientes; para Benedetti, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y fraude. En los casos de Baquero y De Currea, la Fiscalía todavía está en indagaciones preliminares y no ha formulado imputaciones.

Defensa: Todos se han declararon inocentes de las acusaciones. En el caso de Romero, la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria, pero el expediente penal sigue activo en la Corte Suprema. A Benedetti, el fiscal Gabriel Jaimes pidió archivar el expediente por enriquecimiento ilícito, pero esto levantó sospechas y provocó una indagación paralela de la Comisión de Disciplina Judicial.

Feria de contratos en el corto Ministerio de María Isabel Urrutia

Implicada: María Isabel Urrutia Ocoró, exministra de Deportes.

Hechos: El 27 de febrero de 2023 el presidente Gustavo Petro anunció su primera barrida de gabinete y en una alocución televisada se despidió de los ministros de Educación, Cultura y Deportes. Según la investigación judicial, esta última aprovechó sus últimas horas al frente de la cartera para firmar 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Los beneficiarios, de forma inusual, renunciaron al mismo tiempo, alegando motivos personales, pero entre el 2 y el 6 de marzo fueron contratados nuevamente.

Con esta maniobra, les renovaron contratos que apenas duraban cuatro meses por unos de nueve meses, extendiéndolos hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese proceso de contratación “a mil por hora” y a dedo, al parecer se burlaron algunos requisitos, como los certificados de insuficiencia de personal para cubrir las funciones que cumplirían esos contratistas y los certificados actuales de aportes a la seguridad social.

El caso está en la etapa de imputación, y en dicha audiencia la Fiscalía expuso que “con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte”. Lo que sigue en este caso es la etapa de formulación de cargos, previa a un eventual juicio oral.

Cargos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Defensa: Urrutia se declaró inocente en la audiencia de imputación. Su abogado Daniel Caicedo recalcó en una entrevista radial que “en primer lugar, la ministra no firmó esos contratos. Los ministros no firman contratos de prestación de servicios porque esas son funciones que están delegadas (...). Lo que se hizo fue agilizar este tipo de contrataciones para que el Ministerio no sufriera ningún tipo de interrupción en su labor misional”. Por ahora, la exministra podrá defenderse en libertad.

Danilo Rueda y las coimas de la “paz total”

Implicados: Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, y Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz.

Hechos: abogados y miembros de la mafia se quejaron porque, según ellos, le habían dado dinero a supuestos delegados del Gobierno para el proyecto de la “paz total” y al parecer los habían estafado. La información que circuló por los pasillos judiciales y pabellones carcelarios sugería que los narcos, extraditables y cabecillas de bandas estaban pagando, por intermedio de abogados, cifras que rondaban los $200 a $500 millones para que los nombraran facilitadores, voceros o gestores de paz; para que les frenaran la extradición o los trasladaran a cárceles con mayores comodidades.

Entre los supuestos pagadores estuvieron Juan José Valencia (“Falcon”), un narco del Clan del Golfo, quien luego fue extraditado; y el empresario y asesino Jorge López, hijo de la financista de paramilitares Enilse López (“la Gata”), a quien un juez le concedió la libertad porque había sido nombrado gestor de paz por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Debido al escándalo que suscitó la situación, el Gobierno tuvo que cancelar la designación.

Ante estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación en enero de 2023, en la que fueron llamados a declarar Juan Fernando Petro, hermano del Presidente de la República y miembro de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y quien había sostenido varias reuniones con mafiosos por fuera y adentro de las cárceles; y el alto comisionado, Danilo Rueda.

Cargos: Por definir, ya que la investigación sigue en etapa preliminar.

Defensa: Juan Petro se declaró víctima de un complot para perjudicar su imagen y la de su hermano. Por su parte, Rueda argumentó que había sido él quien denunció la situación ante la justicia, y que nada tiene que ver con las coimas y falsas promesas.