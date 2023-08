El aludido, Carlos Meisel, del Centro Democrático, le contestó: “Vamos al debate público. No aquí en twitter @CathyJuvinao donde uds me llevan amplia ventaja. Yo no sé cómo se mueve esto, uds si. Póngame hora y lugar y lo discutimos. Si quiere en vivo en la red de su preferencia”.

Para Meisel, lo lamentable de lo aprobado hasta ahora, en el segundo debate, es que la aplicación de la ley no sea inmediata a partir de su promulgación, sino desde 2026.

“Si esto se trata de solidaridad con el país, como creo que lo es, y de ser coherente con la crisis que afronta la ciudadanía, esto hay que hacerlo desde que entre en sanción la ley; porque sino, el mensaje que queda en la opinión pública es que nosotros le estamos bajando el sueldo a los que vengan, y no a nosotros”, recalcó.

alario de los congresistas en Colombia ronda los $43 millones. El proyecto de ley pretende eliminar una prima adicional de $15 millones, pero facilitando que puedan tener otros empleos.

Esta situación abriría la puerta para situaciones de incompatibilidad y posible tráfico de influencias, en los casos en los que estos funcionarios estén involucrados en empresas que contratan con el Estado o que se vean beneficiadas por leyes que apunten a su actividad económica.

Esteban Cardona, abogado y militante del partido Dignidad y Compromiso, opinó que es “vergonzoso lo del Congreso: detrás de la supuesta rebaja del salario, se elimina la prohibición de desempeñar otro cargo, bien sea en sector público o privado. Es decir, ahora sí las empresas pueden meter directamente en su nómina a los congresistas para que les legislen a medida”.

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, votó en favor del proyecto, pero resaltó que tiene dudas sobre su constitucionalidad.

“Creo que aquí hay un problema jurídico profundo y este proyecto no va a pasar el examen de constitucionalidad. Se cometieron errores por el afán y por el absurdo de no discutir a fondo y no ser claros con la ciudadanía. (...). Hay una afectación a derechos adquiridos, porque no estamos hablando solo de la reducción al salario de los congresistas, sino que tiene implicaciones en muchos funcionarios públicos que tienen derechos laborales adquiridos”, señaló.