El caso de Laura Sarabia, la exjefe de gabinete de Gustavo Petro, dio un inesperado salto al plano internacional con su viaje a Washington. Allí la politóloga ha dado cátedra de violencia política contra la mujer, de la que se declaró víctima, lo que resultó ser paradójico porque en Colombia se le cuestiona por las chuzadas y la práctica de polígrafo a su exempleada doméstica, Marelbys Meza, sospechosa del robo de una maleta de Sarabia con dinero en efectivo.

Tras renunciar, hace dos meses y 25 días, a su alto cargo en el Gobierno por verse salpicada en ese escándalo, Sarabia fue invitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo como panelista, sino en una especie de posición de poder, al punto de codearse con personajes como Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien la recibió en su despacho ignorando la polémica que enfrenta en Colombia.

Dentro de esa controversia hay señalamientos de posible abuso de poder contra Sarabia, hechos por su exempleada doméstica, quien le aseguró a la revista Semana que en enero de 2023 la entonces alta funcionaria del Gobierno le pidió que se alistara porque la iban a someter a la prueba de polígrafo. “Yo le dije: ‘Laura, ¿cómo se le ocurre que la voy a robar?, no he cogido nada, ¿cómo se le ocurre que voy a coger algo de acá si sé que usted me va a poner de cabeza allá en la cárcel?, porque tiene todo el poder para meterme de cabeza en una cárcel’”, expuso Meza.

Aunque Sarabia insiste en la “inocencia de su conducta”, lo cierto es que su papel en la aparente persecución contra Meza todavía no ha sido esclarecido por la Procuraduría y la Fiscalía, que la tienen bajo escrutinio. Y con ese enredo pendiente por resolver, no deja de llamar la atención que haya acudido a un organismo internacional con una posición de víctima, lo que podría representar un método para tratar de apaciguar la tormenta que representaría el sonado regreso a su cargo en el Gobierno.