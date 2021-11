Una prueba de supervivencia es lo que pide Milena Chona, la madre del soldado Dayán Leonardo Dávila Chona, para sentir un poco de alivio, luego de enterarse del secuestro de su hijo el pasado jueves en la vía que conduce de Ocaña a Cúcuta. Con él, son tres los soldados secuestrados en ese departamento en menos de un mes.

Dayán, de 22 años, conducía un carro que transportaba a una misión médica que atendía a personal militar, cuando fue sorprendido por hombres armados que tenían un retén ilegal a la altura de Brisas del Tarra en el municipio de Ábrego, que dispararon contra el vehículo y luego lo secuestraron. También incendiaron una tractomula, pero no raptaron a los médicos.

Lea también: Ascienden a 98 los muertos en Sierra Leona tras explotar camión cisterna

Su madre sospechó que algo andaba mal, cuando lo llamó varias veces y él no contestó el celular. Este joven, padre de una niña de dos años, lleva dos años formándose como soldado profesional, luego de prestar servicio militar. “Como madre conozco los riesgos que tiene en esta profesión, pero pido a quienes se lo llevaron que respeten su vida y me envié una prueba de supervivencia. Yo me pondría en su lugar mil veces”, dijo.

Un día antes, el soldado Jeison Martínez Tapias, fue víctima de secuestro en la vereda Vetas Central, del municipio de Tibú. Estaba en compañía de otro soldado conduciendo un carrotanque para llevar agua a la comunidad, que llevaba cuatro días sin servicio, cuando fueron atacados. Su compañero logró escapar hacia una zona selvática, y fue quien notificó el secuestro, atribuido al Eln, por ser el grupo que opera en la zona.

Y está por cumplirse un mes sin noticias del soldado Huver Fabián Chogo Becerra, quien fue secuestrado el 15 de septiembre en la vereda El Rosal del municipio de El Tarra. Las tres víctimas se encontraban en estado de indefensión cuando fueron privados de su libertad.

El Ejército ha alertado de la violación del Derecho Internacional Humanitario y tiene al Gaula investigando los delitos.

Vea también: Los Aguilar buscarían recuperar el Senado con los conservadores

La Defensoría del Pueblo se ofreció a mediar para lograr la liberación de los soldados en medio del complejo panorama de orden público en Norte de Santander, donde además del Eln hay presencia de Clan del Golfo, Los Rastrojos y Los Pelusos.

El Catatumbo es la segunda región del país con más cultivos de coca, con 40.116 hectáreas sembradas al 2020 La semana pasada, el Ministerio de Defensa calificó como secuestro la retención de 180 militares a quienes se les impidió adelantar la erradicación manual de hojas de coca.