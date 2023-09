Eso sí, antes de compartir los aperitivos, todos los compañeritos de clases se fundieron en un único abrazo alrededor de Ángel David.

La idea de celebrar la vida de Ángel David inició el año pasado. Dos madres de familia decidieron que este día tenía que ser muy especial.



“El niño una vez se nos acercó y nos dijo que soñaba con una fiesta de cumpleaños. Nosotros sabemos que la mamá de él no tiene los recursos suficientes para celebrarle el cumpleaños. Fue así que decidimos unir fuerzas para celebrarle el cumpleaños”, dijo una de las madres de familia a Nos Cogió la Noche.

La profesora quiso ser cómplice de la celebración y hasta cedió un rato de su clase para poder partir la torta. La comunidad educativa recogió algunos dulces y hasta tuvieron recursos para darle un regalo a Ángel David.

“Me sentí muy feliz, a mí nunca me habían hecho un cumpleaños de esos. Me puse tan feliz que hasta me puse a llorar de la felicidad. Mis compañeros me abrazaron y me decían que cumpliera hasta los tres mil años. Y ya quiero celebrar los otros cumpleaños con mi familia y amigos”, dijo Ángel David.