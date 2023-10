En video: Upegui denuncia presunto acoso cuando repartía propaganda política

“Una persona armada con un cuchillo hostigó y nos agredió en un barrio de Medellín. Esto no puede seguir pasando. Hago un llamado a Federico Gutiérrez a que baje el discurso de odio y le haga un llamado a sus simpatizantes para que no sigan promoviendo la violencia”, dijo el candidato.

Esta es la segunda vez en menos de una semana que la campaña del exsecretario Upegui publica este tipo de videos para denunciar supuestos hostigamientos.

El domingo pasado, los militantes de su partido difundieron otro video protagonizado por el exalcalde Daniel Quintero en el que dijo que una camioneta se le abalanzó mientras repartía volantes, aprovechando también para endilgarle el hecho a la campaña de Gutiérrez.

Dos días después de este último episodio, el conductor del vehículo que supuestamente se abalanzó sobre el exalcalde, rechazó la versión difundida por Quintero, sosteniendo que nunca hubo una confrontación con él y que incluso le recibió los volantes que estaba repartiendo.

“Él venía repartiendo unos volantes por la calle. Le entrega un volante a un taxi y el taxi tiene que parar. Yo voy mirando para la izquierda, porque tengo que voltear, hay mucha moto, mucha movención de personas, entonces, cuando voy a mirar, el señor está ahí”, dijo el conductor, identificado como Daniel Betancur, en diálogo con la emisora Blu Radio.

“El carro no alcanzó a tocarlo. Justo detrás de él hay un taxi. Una rodilla no es tan grande, entonces le hubiera dado también al taxi. Yo iba a 2 kilómetros por hora y de inmediato paro la marcha, porque estaba muy congestionada la calle. En ese preciso momento debió decirme que llamáramos al Soat, al tránsito o a una ambulancia, pero él siguió haciendo su campaña, como se ve en los videos, y a mí me dice que no le pasó nada y que estaba bien”, añadió.