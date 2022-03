Encadenada frente a la Fiscalía, abuela pide justicia por su nieta

“Mi meta es decirle al Fiscal mi nieta vivió, existió, fue una niña colombiana, que tiene derecho a una administración de justicia aún después de su muerte. Nosotros como familia sentimos la necesidad de que alguien nos escuche”, expresó.

Francy explica que la muerte de la menor ocurrió el 30 de noviembre de 2020, y según el reporte de Medicina Legal ella murió por estrangulamiento y en su cuerpo se evidenciaron señales de presunta violencia sexual.

De acuerdo con el relato de la abuela, el día de los hechos su hija y madre de la menor, Angie Natalia Paredes, le pidió que la cuidara, mientras ella hacía unas compras, y al acceder, la bebé llegó a la casa llorando e inquieta en su caminador.

Por esta razón le dieron tetero, la sacaron de su caminador, la acostaron en una cama, pero minutos después se dieron cuenta de que ella estaba blanca como si no tuviera sangre por lo que la llevaron al hospital y en ese lugar la trasladaron a otro lugar.

“Allí y luego de un tiempo salió la pediatra y me dice que murió, fue un choque emocional horrible, uno nunca se espera eso y menos sin conocer lo que pasó, la doctora me pregunta: dígame la verdad sobre lo que pasó y luego de varios intentos me preguntó qué hombres vivían en la casa (...) seguido de eso activaron el código rosa y llegaron las autoridades”, cuenta la abuela.

Por lo anterior se adelantan, según ella, dos investigaciones: la de homicidio que se encuentra en la Fiscalía primera unidad seccional de vida de homicidios, y la segunda en la Fiscalía Sexta, las cuales no avanzan.

“Esta lucha ha sido larga, llena de incertidumbre, de muchos sentimientos encontrados, donde por ejemplo la respuesta de la Fiscalía ha sido esperese. Tenemos que ver que hay un pedófilo suelto en las calles, si una persona es capaz de violar una bebé de siete meses es capaz de hacerle daño a cualquier niño”, subrayó Francy.

Colprensa buscó respuesta de la Fiscalía sobre el caso, pero no obtuvo información.