Encuentran incinerado el vehículo de una mujer que sigue desaparecida

Las autoridades intentan encontrar pistas que permitan dar con el paradero de Ángela María Chisacá. La mujer está desaparecida desde este 13 de julio en Cundinamarca; en medio de la búsqueda encontraron su carro incinerado.

La mujer es una comerciante y dueña de un local de comidas en el municipio de Girardot. La versión de sus familiares indica que ella habría sido secuestrada por hombres que llegaron hasta su vivienda ubicada en el condominio El Mirador del municipio de Girardot.

“Inmediatamente, se dispusieron de todas las capacidades institucionales para dar con la ubicación de esta señora. Momentos después de iniciarse la búsqueda, fue encontrado abandonado un vehículo incinerado en zona rural del municipio de Flandes, que al parecer sería propiedad de esta persona”, detalló el coronel Javier Mauricio Castellanos Ruiz, comandante (E) Departamento de Policía Cundinamarca.

En la búsqueda de la comerciante participan dos equipos de trabajo divididos en ocho frentes de la policía. Las autoridades y sus equipos de monitoreo tratan de dar con las señales que permitan dar con los responsables de este hecho.

De momento, se desconocen los motivos detrás de esta desaparición. Las autoridades aseguraron que se dará un nuevo avance de la investigación en las próximas horas.

Los vigilantes del condominio aseguraron que la mujer entró a su casa hacia las 11:00 de la noche en su carro. Sin embargo, afirmaron que salió minutos después con los vidrios arriba y que, por tanto, no pudieron percatarse si la mujer estaba acompañada o no.

Quien tenga información puede comunicarse a la línea 123 de la Policía o al número 3203051535, con absoluta reserva.

“Hasta el momento todo es incertidumbre, lo único que sabemos es que ella fue extraída del conjunto y no más, no logramos entender qué pasó con ella. A ella la sacaron en la noche, pero yo ya me había acostado a dormir, entonces me queda difícil saber con exactitud o creer en lo que dicen las personas de a qué horas fue que sucedió todo”, relató la madre de la desaparecida a la revista Semana.