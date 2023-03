Iván Velásquez: “El general esta confundido. La condición para que la Comisión del Gobierno, ministros, directores y personal técnico se reuniera con ellos, era que liberaran a los policías, entonces se dijo mientras no estén liberados no hay conversación. Por esta razón estuvo una comisión en la que estaban el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, la directora de derechos humanos del Ministerio de Defensa y otras personas, para los términos de la liberación de los policías. Es decir que no haya investigaciones en su contra, que no se les vaya a procesar y la respuesta nuestra como siempre tiene que darse es que el Gobierno no tiene ninguna injerencia sobre investigaciones, de manera que no puede haber ningún compromiso en ese sentido.

C.: ¿La liberación de los uniformados se condicionó a que no se usara la palabra secuestro en el protocolo de entrega? Porque eso dijo también el director de la Policía.

I.V. : “Dijeron que eso no era un secuestro y todos convinimos finalmente, en que el término que se utilice en esas condiciones era irrelevante. La calificación jurídica de esa conducta es una calificación de la Fiscalía. Yo he hablado, por ejemplo, y lo hago generalmente, en términos de retención, y entonces algunos dicen ‘ah sí, ¿y es que no fue un secuestro?’ Es que la retención es uno de los verbos que está en el código penal en la definición de secuestro, el que arrebate, sustraiga, retenga.

Yo creo que en esto de que se le da mucho realce a determinadas cosas para tratar de generar contradicciones, pero si uno mira la forma como ocurren naturalmente las cosas, hay asuntos que son de mucha más trascendencia que a algo se le diga secuestro o retención”.

C.: ¿Cómo recibe el llamado de los gobernadores de ‘Libertad y Orden’?, ¿Se ha intensificado la violencia en el país?

I.V.: “Más bien diríamos que no se ha logrado disminuir en los niveles en que pensábamos que podría disminuirse. No hay precisamente un incremento. Yo no desconozco que estamos en una situación digamos complicada, pero que no es excepcional por toda la historia que hemos tenido de los años anteriores en el país. ¿Por qué razón ahora se siente como con tanta fuerza? Vuelvo a decir, y esto, siempre muy enfático, no es que desconozca la realidad, pero se presenta con tanta fuerza también porque es una oportunidad en la confrontación con el Gobierno de destacar, a veces poner con mucha relevancia un hecho, para decir, aquí estamos en una situación insoportable.

Por ejemplo, entonces se produce este hecho en Barranquilla en el que matan a cinco personas y dejan 14 más lesionadas. ¿Cuál es la afirmación inmediata? ‘Barranquilla está invivible. Aquí matan a la gente donde sea’, pero ni siquiera se toman la molestia de revisar como hay una historia de confrontación entre dos bandas en esa ciudad y que por la muerte que una de estas le habría ocasionado al sobrino del jefe de la otra, entonces ahora se produjo una retaliación y hace que cometan este hecho de mucha gravedad. Y tampoco estoy afirmando que los cinco muertos sean de la otra organización, pero creo que en todo esto siempre hay que determinar cuáles son las causas que están alrededor de un hecho que escandaliza. Sin minimizar la situación en la que nos encontramos, pero se debe considerar en cada uno de esos hechos como para llegar a las afirmaciones generales”.

C.: ¿Es decir que no puede afirmarse que el orden público está “desmadrado” en el país como dice el fiscal Francisco Barbosa?

I.V.: “No, yo no creo que sea en esos términos de desmadrado. Aquí desafortunadamente el fiscal Barbosa ha asumido una actitud, que no la voy a calificar, se ha visto públicamente. Si uno revisa todos los hechos ocurridos como para decantar cuales podrían llevar a ratificar o corroborar una afirmación de esa naturaleza, encontraría que no son todos los que han sucedido”.