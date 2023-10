Quintero insiste que en el caso de su ciudad es claro que la lucha es por no dejar que vuelva al poder el uribismo, que para él está representado por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Sin embargo, Quintero, quien se declara petrista, marca un abierto distanciamiento con este sector en materia de la Alcaldía de Bogotá, en donde es claro que no van acompañar a Gustavo Bolívar, el aspirante del Pacto Histórico y por ende la carta mayor que tiene Petro para las elecciones del 29 de octubre.

¿Independientes, su partido, apoyará a Gustavo Bolívar para la capital del país?

En Bogotá todavía no hemos tomado decisiones. Seguramente vamos a mirar qué opciones hay en la ciudad. Obviamente lo de Bolívar se convierte en la primera alternativa, pero digamos en Bogotá no se está dando la discusión que se está dando en Medellín. En Bogotá los dos candidatos que van de primeros son antiuribistas, mientras que en Medellín no.

- ¿Usted abriría también la posibilidad de que en Bogotá Independientes estuviese con Carlos Fernando Galán y no con Bolívar que es el candidato del presidente Petro?

No. Sobre Bogotá falta mucha agua por correr debajo del río. Bogotá va a tener una segunda vuelta. Según lo que ocurre en primera vuelta, tomaremos una decisión.

- ¿Entonces, Independientes hasta la primera vuelta en Bogotá no se decide sino hasta segunda vuelta?

Así es.

También le puede interesar: ¿Daniel Quintero va por la Presidencia? Exalcalde de Medellín contó detalles de su futuro político