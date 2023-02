Entrevista | “Tenemos un buen sistema de salud”: Sergio González, nuevo presidente de Keralty Colombia

Oportunidades, retos y reforma a la salud

Cuál es su principal misión ahora que asume la presidencia del grupo Keralty, que controla una de las EPS con más usuarios en Colombia como Sanitas?

Como presidente del grupo Keralty el foco va a girar en dos verticales principalmente: por un lado es claro que el gobierno actual quiere hacer unas reformas al sistema de salud, y ante este panorama lo primero que hay que reconocer es que tenemos en Colombia un modelo reconocido a nivel mundial porque ha permitido el acceso a toda la población, y esto es un avance enorme. Si uno mira la historia del país hace una década, la cobertura que se tenía y la que tenemos los colombianos actualmente, hay un gran avance, esto es gracias al sistema de salud que tenemos. Me he propuesto buscar esas sinergias en las diferentes empresas del grupo y unirlas para que redunden en un objetivo específico, que debe ser mejorar la experiencia de los usuarios, es decir, que los afiliados que tenemos en el país cada vez reciban un mejor servicio, una mejor atención, sobre todo oportuna, y que todas las empresas de la organización realmente puedan unir esos esfuerzos para el beneficio del usuario final. También tengo el reto de acelerar la transformación digital de Keralty en el país y convertirnos en un referente. El éxito de este plan dependerá del trabajo en equipo, una sola persona no es capaz de hacer cambios, los cambios se hacen en conjunto, y ahí es donde me voy a enfocar, aportar a esta transición que está teniendo el sistema de salud.

En medio del debate por la reforma se ha hablado mucho sobre la calidad de los servicios de salud en Colombia. ¿En su concepto cómo estamos frente a otros países?

Lo que hemos visto, y lo dicen expertos, es que en los últimos años el sistema de salud de Colombia está siendo ejemplo para otros países, esto incluso pasa dentro del grupo Keralty, dentro de nuestra organización, que es global, se mira a Colombia como ejemplo para desarrollar modelos de salud en otros países, por eso hay que partir de esa base para el debate. Claro que el modelo es de susceptible a mejoras, y es ahí donde vamos a acompañar al gobierno permanentemente, para que las decisiones que se tomen realmente mejoren el sistema.

Pero los usuarios se quejan mucho de los servicios de las EPS. ¿Por qué las entidades promotoras del salud tienen tantos problemas?

Para entender la problemática o cuáles son las causas de las quejas hay que revisar qué ha pasado en los últimos años en el país. Efectivamente, hay unas EPS que por temas de gestión y otras causas no han podido permanecer en el mercado, y eso ha hecho que muchos usuarios de esas EPS que se han quebrado o liquidado sean absorbidos por el sistema, al pasar esto obviamente los crecimientos de usuarios se vuelven exponenciales y no hay entidad que esté preparada para que de manera inmediata pueda, a veces, hasta duplicar su operación, eso afecta el servicio y la experiencia del usuario.

¿Pero entonces, las EPS están viendo oportunidades en la reforma a la salud?

Sí claro, en la medida que estas reformas que se están planteando por parte del gobierno del presidente Petro realmente logren estabilizar y generar una dinámica en la que haya una sostenibilidad y una mejora en todas estas capacidades del sistema, sobre todo la atención social y comunitaria, esto va a redundar en una estabilidad del sistema, y si con los cambios hay una mejora en la experiencia y servicio al usuario será ganancia para el país.

¿Para ese apoyo que usted dice que pueden brindar al gobierno en la reforma hay consenso de todas las EPS del país?

Tenemos varias mesas de trabajo permanentes. El mensaje fundamental es que queremos acompañar al gobierno en el desarrollo de la reforma la salud. Hay que partir de la base de que tenemos un sistema de salud que ha operado y funcionado, y ha permitido el crecimiento del acceso a los servicios de salud de toda la población, pero como cualquier sistema es susceptible de mejoras y es en lo que podemos apoyar. Tenemos una responsabilidad como líderes del sistema de salud y es acompañar al gobierno para que la reforma redunde en un mejor servicio de salud para los colombianos.

¿Cómo está conformado el grupo Keralty?

Este es un holding que agrupa a todas las empresas de Colsanitas, Sanitas, y las marcas que se derivan, que ofrecen principalmente servicios de salud a miles de usuarios en Colombia. Ahí tenemos empresas de aseguramiento, de prestación de servicios de salud y empresas sociales, todas con un objetivo común que es generar bienestar a la población que atendemos. Nuestras empresas hoy tienen un gran reto que es acelerar su transformación digital porque con tecnología e innovación podemos prestar un mejor servicio.