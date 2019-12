En nueva audiencia ante juez garantías, Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, aceptó cargos que imputó la Fiscalía por perturbación en servicio transporte público, instigación a delinquir con fines terrorismo y daño bien ajeno.

Los hechos se presentaron el pasado 22 de noviembre, durante las jornadas de movilización contra el gobierno de Duque, cuando Epa Colombia público un video en donde se ve como con un martillo, afectó una de las estaciones de Transmilenio.

Violó la restricción

Aunque el pasado 29 de noviembre, un juez de Bogotá le ordenó a ‘Epa Colombia’, mantenerse alejada de las redes sociales mientras avanza el caso en su contra por vandalismo durante el paro.

Además, se había ordenado presentarse cada 30 días a los juzgados y dejar un depósito de diez salarios mínimos.

Sin embargo, desde esa fecha en su nueva cuenta de Instagram, creada el 22 de noviembre, la mujer ha hecho cinco publicaciones, de fotos y videos, violando la orden judicial.

En el más reciente video publicado en redes sociales, la controvertida mujer critica a los medios de comunicación por no resaltar su labor en la recolección de juguetes para niños de fundaciones.

“Gorda sabe qué me da desilusión, los medios de comunicación porque para destruirlo y criticarlo y voletearlo si están buenos, pero uno recolectando juguetes y dinero para los niños que lo necesitan de las fundaciones, ahí si no me viralizan, no me hacen ningún aporte y ningún apunte”, dijo en el video.

El pasado lunes, el fiscal general (e) Fabio Espitia indicó que ya se está verificando la procedencia y lugar de los videos recientemente publicados, y que también se está preguntando al fiscal que lleva el caso contra Barrera si solicitará al juez de control de garantías modificar la medida restrictiva que inicialmente le impuso a la influenciadora.