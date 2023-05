“Era un psicopata y violento”: alcaldesa de Bogotá sobre asesino en Unicentro

“Tuvo un comportamiento psicopático y violento durante 11 años contra Erika”, comenzó detallando el análisis del caso del homicida conocido con el nombre de Cristian Camilo Rincón, quien informó que debido a las heridas infringidas por sí mismo, falleció en horas de la noche.

Igualmente, detalló que trabajó durante los últimos 3 años en varias empresas de transporte y que, estaba en periodo de prueba como conductor del SITP. Sin embargo, aseguró que, estaba uniformado en el momento que ocurrieron los hechos, se encontraba de descanso.

Sobre los detalles del hecho, López aseguró que todas las entidades realizaron el protocolo adecuado para el tratamiento de la seguridad por los hechos violentos por parte de Rincón hacia Erika y su pequeño hijo.

A pesar de las denuncias presentadas por Erika, la alcaldesa informó que Cristian Camilo Rincón no tenía antecedentes penales, no tenía ningún proceso abierto ni ninguna condena, por tanto, trabajaba y no tenía problemas en su trabajo.

“En 24 horas se cumplió todo el protocolo. Sin embargo, este psicópata fue hasta el sitio donde trabajaba Erika y la asesinó”, expresó, quien además expresó que se están teniendo todos los protocolos para buscar la protección y el cuidado para el niño menor de 8 años que quedó huérfano tras el crimen.

Aumento de violencia contra la mujer

Aunque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López detalló que, históricamente el día de la mujer es uno de los más violentos en el año en Colombia y las cifras de violencia contra las mujeres aumentan.

Informó que en mayo del año pasado 2022, sucedieron 9 feminicidios y en mayo de este año la cifra aumentó hasta en 12 casos, tras los hechos sucedidos en Unicentro este fin de semana.

La alcaldesa recalcó que tiene que parar las acciones homicidas productos del patriarcado, multiplicar la inversión de las entidades para evitar que estos casos se repitan y que el machismo no se normalice y se deje pasar, ni en la casa, el colegio ni en ningún lugar.

Finalmente, la alcaldesa envió un mensaje a todas las mujeres denunciar estos actos de abuso de los cuales están siendo afectadas, “A las mujeres víctimas de acoso y abuso no deben quedarse calladas, vengan a las secretarias de la mujer, pidan ayudas y protección que no las dejaremos solas”.