Es importante saber qué pasó, para sanar las heridas

Guatemala, al igual que Colombia, es un país que le apostó a la paz, tras la firma de una docena de convenios entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Urng, entre 1991 y 1996, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el conflicto armado interno. Algo en lo que han coincidido ambos países tras sus respectivos acuerdos de paz fue la creación de una comisión que ayudara a la búsqueda de la verdad en donde, para el caso de Guatemala, hubo más de 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, 669 masacres, 1.464 hechos de violencia sexual contra mujeres y más de un millón y medio de personas forzadas a huir de sus territorios por la violencia. En Colombia, precisamente, la Comisión de la Verdad, creada en el marco de los Acuerdos de Paz de la Habana, está ad portas de presentar el informe final del resultado de investigación y análisis basado en los relatos, experiencias y visiones de más de 20 mil personas como las víctimas, responsables, miembros de la fuerza pública, empresarios y actores de la sociedad civil que estuvieron relacionados con el conflicto armado. Y en ese contexto, para hablar de lo que ha vivido Guatemala, 25 años después de la firma de los Acuerdos de Paz y lo que significó el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, CEH, Vanguardia entrevistó a Ana Carolina Alpírez, periodista guatemalteca con más de tres décadas de experiencia como editora, reportera y corresponsal de agencias de noticias en Guatemala y México. Actualmente dirige Ojoconmipisto y es consultora en las áreas de Periodismo y Comunicación. VANGUARDIA: En Guatemala hace 25 años se firmó la paz, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ana Carolina Alpírez: "En Guatemala se firmó la paz en el año de 1996 y días antes se había firmado el acuerdo oficial de cese al fuego y cuando terminó todo el proceso el país terminó con 12 acuerdos de paz y tenían que ver distintos temas como por ejemplo: el tema de impuestos; otro de cese al fuego; la reducción del Ejército como tal; la reincorporación de la guerrilla a la vida civil y lo que se necesitaba para ello. El cuarto acuerdo creaba una comisión inspirada en la comisión de la verdad de otros países que se llamó Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Sin embargo, la firma de un documento no implica que al día siguiente el país ya esté en paz, a la fecha muchos problemas persisten como: la desigualdad, la falta de oportunidades, la desnutrición infantil (uno de cada dos niños guatemaltecos padece desnutrición crónica) y ese tipo de cosas hacen que no seamos un país en paz". V.: ¿Se podría decir que con el Acuerdo se sanaron heridas y hubo algún tipo de reconciliación? A.C.A.: "Creo que no. Sobre el papel hemos hablado que se firmaron unos documentos, pero en la vida cotidiana no. Por ejemplo: no se sanaron heridas, hubo programas de resarcimiento que intentaron hacerse, pero no fueron eficientes del todo. Persiste una diferencia y el país se ha polarizado muchísimo. Después de la firma de los acuerdos de paz, la guerrilla pasó a ser un partido político, pero no logró serlo porque dentro de ellos mismos hubo diferencias. Además, todavía hay un tema pendiente y es ¿dónde están los desaparecidos? Y mientras siga siendo un tema pendiente y no se dé una respuesta de dónde están, vamos a seguir hablando de eso, y por eso después de 25 años de la firma de la paz, las personas se siguen preguntado ¿dónde están?

V.: Cuando Guatemala firmó el Acuerdo se creó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. ¿Se podría decir que hubo presión de algún bando para que no se conociera la verdad? A.C.A.: “En un principio lo que se quería era que esta Comisión investigara las violaciones a los derechos humanos ocurrida durante el conflicto armado y la idea era que se identificara a los responsables de estos atropellos, pero cuando se estaba en la negociación en los años 90, en esa época salió el caso salvadoreño en donde hubo una Comisión de la Verdad que sí identificó a los responsables, sin embargo, días después de la presentación del informe se decretó una amnistía total a favor de todas las personas que hubieran participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes”. “Además, tanto la guerrilla guatemalteca como el Ejército negociaron que esta Comisión no identificara responsables; entonces al día de hoy no se sabe quién estuvo detrás de los operativos, como tampoco se puede utilizar el informe para juicios, entonces eso fue algo que se negoció y lo lograron. Además, la información está reservada y solo saldrá a la luz cuando se cumplan 100 años de la firma de los Acuerdos de paz”. Le puede interesar: ¿Y cuánto nos cuesta no conocer nunca la verdad? V.: Desde la distancia, ¿Cómo ha visto el proceso de paz en Colombia?. A.C.A.: “No me considero una persona indicada para hablar de ello porque solo lo he tenido como referencia y he seguido poco las negociaciones que se han tenido, pero lo que sí he visto es cómo está la necesidad de que esto termine para que se pueda avanzar en otros temas. También se necesita reconstruir y vivir en paz. En el caso de Colombia también se ha tenido el tema del narcotráfico que ha cobrado muchas vidas. En Guatemala se ha comenzado a tener ese problema por quedar en el corredor cerca a México y empieza a ser un problema como sucedió en Colombia años atrás”. V. El país está por conocer el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es la recomendación para adoptar este informe? A.C.A.: “Hay que tener en cuenta que la información que tenemos como periodistas no la tienen todos los ciudadanos. El primer consejo es que cuando se reciba el informe hay que desmenuzarlo, estudiarlo, pero sobre todo explicarlo a los lectores, no se puede asumir que porque como periodistas tenemos toda la información, los lectores la tienen también, es decir, la información que se dé, que sea detallada para que las personas entiendan por qué es importante. Hay que pensar en el lector, que no tiene acceso a todos los detalles de cómo se hizo, qué se consultó. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, fue importante saber que la Comisión pidió información al Ejército que fue muy escueta, y la guerrilla, al principio la dio, pero cuando se necesitó profundizar, ya no. Que los ciudadanos entiendan por qué es importante que se conozca ese informe”.