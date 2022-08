“Es normal que no sepan el valor de la diversidad”, Leonor Zalabata responde a quienes cuestionan su nombramiento ante la ONU

Leonor Zalabata, la primera embajadora indígena que Colombia tendrá ante Naciones Unidas, no se afecta por lo que piensan los detractores de su nombramiento. Al contrario, resalta la importancia de reconocer a Colombia como un país de muchas culturas y de hablar idiomas como el ika y el arhuaco.

Se alista para irse a Nueva York y para eso, se ha rodeado de personas con experiencia en diplomacia internacional, como María Emma Mejía, exembajadora. En entrevista con El Colombiano contó cómo fue el proceso para aceptar el puesto y dio detalles de las dos prioridades que tiene en mente: la paz y la Asamblea General.

¿Cómo la eligió Petro para ser su embajadora?

“A Petro lo conozco por sus discursos, eso no quiere decir que yo tenga una cercanía profunda con él. Sin embargo, sí se valoraron varios perfiles de indígenas y dentro de ellos me seleccionaron, luego estaba como un poco difícil decidir la cuestión, pero para el Presidente, según el mensaje que me envió a través de su secretaria privada, era que por favor lo acompañara. Yo creo que es una cuestión de mucha confianza, un poco de convencerme de estar ahí. Así ya consultamos con mis autoridades que me analizaran la propuestas y consideraron que era importante que lo hiciera. Entonces, ya, acompañada con la opinión de muchos, acepté el cargo”.

¿Qué es lo primero que va a llegar a hacer a Naciones Unidas?, ¿ha hablado con Petro, con Francia Márquez de esto?

“Mi jefe inmediato sería el canciller, el doctor Álvaro Leyva. He conversado con él, ha estado muy atento, muy interesado en ayudarme y en lo que sea necesario para la induccion que hay que hacer para el resto de asuntos. No tengo experiencia en una embajada, conozco algunos temas de los que se tratarían en Naciones Unidas de los Estados, pero aquí no puede uno determinar prioridades todavía. Conociendo yo la situación de Colombia, para mí, lo más importante es cómo los Acuerdos de Paz realmente se vuelven una costumbre de vida, en los pueblos, en las ciudades, en todas partes. En esto la comunidad internacional es muy importante que vuelque los ojos hacia Colombia, que nos acompañe. Pienso que es mi primera labor, pero no descarto que estando dentro de la embajada tengan que priorizarse algunos temas, como por ejemplo la presencia que debe hacer el presidente de la República el 13 de septiembre en Nueva York, cuando sesione la Asamblea General, en este momento es una prioridad acompañarlo”.

¿Ha hablado con Guillermo Fernández de Soto, embajador saliente?

“No, todavía no. Lógicamente que todo nuestro respeto a los funcionaios que han estado y han pasado por la embajada, sería necesario hacer ese empalme para conocer lo que venían haciendo, qué proyecciones tenían y realmente qué consideramos nosotros que debemos priorizar para avanzar con la paz de Colombia”.

Pero si le entendí bien, con el canciller designado Álvaro Leyva Durán se ha hablado sobre todo del tema de los Acuerdos de Paz...

“Hemos hablado de todo. He tenido tantos contactos con personas de experiencia, yo creo que muchos colombianos me están rodeando con mucha experiecia, como María Emma Mejía, como el mismo canciller, el doctor Leyva Durán, y eso realmente me da mucha seguridad, también el embajador de Bolivia en Nueva York, la embajadora de Suecia allá, las constribuciones a través de la embajada de Francia o Alemania”.

¿Qué le responde a las personas que han criticado el nombramiento de indígenas en los cargos del Gobierno?

“Como decimos los arhuacos, en la cultura siempre dicen que existe el frío y el calor: yo creo que eso es normal, que tengamos opositores, que no a todos les guste realmente ni sepan el valor de la diversidad de las culturas de un país como Colombia y que lo que se está haciendo ahora no es tratar de polemizar un sistema que venía desde antes. Yo creo que el país avanza cuando demuestra que no es monocultural, es un país pluricultural, multiétnico”.

En una entrevista que fue polémica usted decía que habla el ika y el arhuaco, ¿por qué es importante hablar estas lenguas?

“Yo creo que las lenguas maternas nos permiten expresar, de verdad, el contenido del pensamiento. Se hace posible mantener una identidad de lo que pensamos, de lo que hablamos, de realmente poner en práctica ese depósito de conocimientos ancestrales”.

Colombia votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la aparente masacre cometida en Bucha, cerca de Kiev. ¿Está de acuerdo?

“No teniendo unas evidencias claras sobre esta decisión de apoyar o no la situación con Rusia, no es mi competencia, es competencia política del presidente de la República, quien tendrá los elementos necesarios para decidir si está de acuerdo o no”.

Ha estado en distintas instancias del mundo defendiendo a las comunidades indígenas, ¿cómo da ese paso desde el activismo local al internacional?

“Ese paso lo di cuando tenía 6, 7 años, cuando me llevaron a una escuela pública y estuve estudiando con campesinos del pueblo más cercano. Esa escuela me dio la oportunidad de relacionarme con otros desde pequeña. Siempre lideré algo. Desde ahí empecé a tener una relación nacional con otras culturas y me dio la posibilidad de llegar a lo internacional, de tener contacto con indígenas del mundo”.

