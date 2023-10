“Es un obstáculo para la tarea democrática”: Uribe habla de intereses políticos en su posible llamado a juicio

Indicó: “al llegar a Cartagena leo que el Tribunal Superior de Bogotá niega la preclusión en mi favor y ordena que me lleven a juicio. Indudablemente la recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte”.

Sobre la noticia @RevistaSemana de que me niegan la Preclusión y me llaman a juicio haré unas referencias en Cartagena, ciudad donde participo en un foro de seguridad

“A pesar de que todos los testigos lo han dicho se lleva a juicio, yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor lo cual no ha ocurrido”, anotó Uribe, quien además consideró que el proceso arrancó con vicios.

Cuestionó que dos juezas “con carga política impresionante en mi contra negaron la preclusión, ahora la niega el Tribunal” y apuntó que “hay un sector de la justicia que lo único que conoce de mi persona son las referencias de mis adversarios. Mis adversarios políticos se juntaron. Un grupo de abogados activistas políticos de lo que se llama la izquierda, quienes durante muchos años me han confrontado, son los abogados que con la supuesta tarea apoyar a las víctimas han estado llevando este proceso en mi contra”.

Y cerró diciendo: “nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. Qué sigue?, pues enfrentar esto, y me preocupa mucho porque mantengo un diálogo sincero con mis compatriota, defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional”.